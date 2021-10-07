Документ передбачає створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму та запобігання його проявам.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Як повідомляється на сайті президента, закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" Верховна Рада ухвалила 22 вересня.

"Імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Цей документ передбачає створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму та запобігання його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Читайте такожЗеленський, президенти Німеччини та Ізраїлю взяли участь у заходах до 80-річчя трагедії в Бабиному Яру (фото, відео)У законі також зазначено визначення терміну "антисемітизм", міститься перелік його проявів і норма про заборону антисемітизму та його проявів.

За порушення вимог цього закону передбачається цивільно-правова, адміністративна чи кримінальна відповідальності. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Документ набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.

Раніше Об'єднана єврейська община України опублікувала звернення до депутатів Верховної Ради України щодо законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" через можливе "внесення деструктивних правок".

3 червня парламент ухвалив законопроект у першому читанні, а 22 вересня - остаточно.

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Автор: Антоніна Доломанжи