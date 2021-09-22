Закон вперше за роки незалежності України на державному рівні встановлює визначення антисемітизму - за його прояви каратимуть.

Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення документа №5109 проголосували 283 народні депутати.

У законі визначено, що антисемітизм - певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв. Риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на євреїв чи неєвреїв та/або їхню власність, установи, релігійні місця єврейської громади.

Відповідно до закону, проявами антисемітизму є:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;

висловлення неправдивих відомостей, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;

умисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження, з мотивів антисемітизму;

нетерпимість до осіб неєврейського походження, які були ідентифіковані як особи єврейського походження;

заклики до антисемітизму.

"Антисемітизм, його прояви в Україні забороняються", - зазначено в законі.

Згідно із документом, особа також має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих їй внаслідок антисемітизму, його проявів, у порядку, визначеному законодавством України.

Читайте такожМЗС Ізраїлю засудило проведення маршу прихильників "Галичини" у КиєвіЯк зазначили в Об'єднаній єврейській общині України, цей закон вперше за 30 років незалежності країни на державному рівні встановлює визначення антисемітизму.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Перед цим його має підписати президент України Володимир Зеленський.

Раніше Об'єднана єврейська община України опублікувала звернення до депутатів Верховної Ради України щодо законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" через можливе "внесення деструктивних правок".

3 червня парламент ухвалив законопроект у першому читанні.

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Автор: Надя Пришляк