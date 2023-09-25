Суд відхилив апеляцію сторони захисту про звільнення бізнесмена з-під арешту.

Апеляційний суд залишив під вартою українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду, відхиливши апеляційну скаргу адвокатів бізнесмена, передає кореспондент УНІАН.

Захист просив суд повністю скасувати ухвалу суду першої інстанції та не застосовувати до Коломойського жодного запобіжного заходу.

Під час розгляду скарги захисники заявляли про чисельні процесуальні порушення у справі та винесену з порушеннями ухвалу суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу. Крім того, адвокати наголошували на необгрунтованості підозри та непомірно великому розмірі визначеною судом першої інстанції застави. За їхніми словами, Коломойський не може внести таку заставу.

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Адвокати бізнесмена також заявили, що вважають необгрунтованими ризики, які стосуються того, що бізнесмен нібито може переховуватися від слідства чи тиснути на свідків. Вони підкреслили, що він сумлінно з'являвся до Національного антикорупційного бюро, що вказано у наданих суду повістках про виклик до слідчого, та самостійно прибув на судове засідання з обрання запобіжного заходу 2 вересня.

Також, за словами захисників, Коломойський має ряд захворювань, зокрема цукровий діабет та захворювання печінки, перебування з якими під вартою небажане.

Водночас прокурор висловився проти задоволення апеляційної скарги та наполягав на ризиках ймовірних спроб Коломойського уникнути правосуддя.

Крім того, на поруки бізнесмена прийшли взяти телеведучі Алла Мазур, Наталія Мосійчук, Юрій Горбунов, екс-міністр культури Олександр Ткаченко, чинні нардепи Сергій Демченко та Артем Ковальов, головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький, колишній заступник голови правління "Нафтогазу" Ігор Діденко, військові та інші громадяни. Загалом було подано 15 заяв про взяття Коломойського на поруки. Заслухавши усіх поручителів та сторони, суд ухвалив рішення залишити без задоволення апеляційну скаргу адвокатів бізнесмена та заяви громадян про взяття на поруки.

Справа Коломойського - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 вересня бізнесмен отримав від СБУ підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Згодом Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту з альтернативою внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Апеляцію на запобіжний захід суд мав розглянути ще 6 вересня, однак засідання перенесли на 25 вересня через те, що до Київського апеляційного суду ще не надійшли усі матеріали справи.

15 вересня бізнесмен отримав нову підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Того ж дня суд збільшив розмір застави до 3,9 млрд грн.

Згодом адвокати Коломойського повідомили, що йому відмовляють у зустрічі з дружиною.

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