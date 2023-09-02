Бізнесмена Коломойського взяли під варту / фото REUTERS

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському

Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Суддя постановив арештувати бізнесмена у залі суду.

Зазначається, що у разі внесення застави, на Коломойського покладуть низку обов'язків:

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  • прибувати за викликом суду;
  • не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого;
  • повідомляти слідчого про зміну місця проживання;
  • здати всі паспорти.

Також заборонено спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Обшуки у Коломойського та вручення підозри

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому цього року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського. Тоді вказувалось, що розслідування стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є бізнесмен.

Сьогодні вранці стало відомо, що СБУ вручила підозру Ігорю Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та  ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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