Розмір застави становить понад 509 мільйонів гривень.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському.

Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Суддя постановив арештувати бізнесмена у залі суду.

Зазначається, що у разі внесення застави, на Коломойського покладуть низку обов'язків:

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прибувати за викликом суду;

не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого;

повідомляти слідчого про зміну місця проживання;

здати всі паспорти.

Також заборонено спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Обшуки у Коломойського та вручення підозри

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому цього року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського. Тоді вказувалось, що розслідування стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є бізнесмен.

Сьогодні вранці стало відомо, що СБУ вручила підозру Ігорю Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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