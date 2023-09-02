Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському.
Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Суддя постановив арештувати бізнесмена у залі суду.
Зазначається, що у разі внесення застави, на Коломойського покладуть низку обов'язків:
- прибувати за викликом суду;
- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого;
- повідомляти слідчого про зміну місця проживання;
- здати всі паспорти.
Також заборонено спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.
Обшуки у Коломойського та вручення підозри
Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому цього року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського. Тоді вказувалось, що розслідування стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є бізнесмен.
Сьогодні вранці стало відомо, що СБУ вручила підозру Ігорю Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).