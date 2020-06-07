Апостол гріха

ТСН.Тиждень розповідав про те, хто такий пастор Мунтян, ще у 2013 році. Колишній засуджений за шахрайство Мунтяну Володимир Мірчавич відсидів три роки у спецколонії Кривого рогу. Спочатку втерся в довіру до церкви євангельських християн, але ті його вигнали за тотальні порушення. Та він створив власну церкву, назвав себе тринадцятим апостолом і почав «зцілювати» невиліковні хвороби, регулярно «виганяти бісів» та руйнувати «родові прокляття».

«Усі ці сім років я спостерігав за діяльністю Володимира Мунтяна. Треба віддати йому належне, він створив потужний концерн для викачки грошей зі своїх адептів. А ті, в очікуванні обіцяного дива, продавали власні квартири, коштовності, автомобілі», - каже кореспондент ТСН.Тиждень Сергій Гальченко.

Гроші, вілли, кокаїн

«Я знаю, що є люди, які можуть принести двадцятку, десятку… Хтось п’ятірку. Але, знаєте, що не менше штуки баксів ми повинні принести кожен», - так Володимир Мунтян із розширеними зіницями звертається до пастви з Таїланду, звідки він «проповідував» останні п’ять місяців.

На чотири вілли, які він там придбав, псевдоапостол звозить своє найближче оточення. Здебільшого - це жінки. Знущання, секс без згоди, побиття, тримання в підвалі, наркотики - це все ТСН.Тиждень розповіли ті, кого пастор запросив на острів Самуї біля узбережжя Таїланду. Вони думали, що їдуть у рай, а потрапляли в пекло…

Самуї - другий за величиною острів Таїланду. Фешенебельний курорт для заможних людей. Український пастор Мунтян зникав тут місяцями. Зробив тут місце паломництва, от тільки зовсім не Божого.

Наприклад, за словами колишньої директорки церковного телеканалу «Відродження» Аліни Радіонової, якось на острів приїздила пастор з Німеччини, яка була в курсі оргій, які там відбувались. Тож дружина пастора Вікторія привезла йому «шкіряні панчохи, корсет, перуку». «Нас вигнали, а він її так зустрічав. Забрав її й вони розважались», - каже Аліна.

Але про це трохи згодом.

Мунтян почав змінюватись у 2018 році. То він у цілком адекватному стані говорив зі сцени до пастви щось хороше і праведне, а то не міг перегорнути сторінку в Біблії. Члени його церкви бачили, що з пастором відбувається щось не те. Утім продовжували слухати його слова: про світло, душу, спасіння. Часто він говорить про демонів, які атакують людей. І, за словами постраждалих, саме в демона він перетворювався й сам, як тільки сходив зі сцени.

На одному з виступів колега багаторічної помічниці сім'ї пастора Олени Клеменко невчасно винесла букет, який Мунтян мав вручити гостю. «Тож він її схопив, смикав і говорив: «Ти, сучка малолітня». Я зрозуміла, що він її зараз просто вдарить. Тож я сказала: «Пастор, це я винувата. Я. Не чіпай її». Він перемкнувся на мене, дивився божевільним поглядом і почав говорити: «Хто ти така? Я тут головний!»… Я йому говорила: «Пасторе, я люблю тебе всім серцем. Пробач!» А він мені тоді сказав: «Засунь своє серце в жопу!»», - розповідає Олена Клеменко, яка пішла, залишивши в церкві у вигляді пожертв 75 тисяч доларів.

Про жорстокість пастора розповідає і Тетяна, яка була у церкві дев’ять років, довгий час прислуговувала в будинку сестри Мунтяна, але теж пішла: «Він не один раз бив своїх служителів. Ігоря Мельникова бив за те, що той зіпсував йому помазання. Що він нібито неправильно співав. Бив інших служителів, таких як Іра Прозхода. Також побив свого помічника Володимира Кольбе, знімав це на камеру і відсилав фото своїй сестрі. Я сама бачила ці світлини».

До речі, після відходу Тетяни з церкви до неї приїхали представники Мунтяна і попередили - буде багато говорити, залишок життя проведе в інвалідному візку. Але важко приховати те, що сам Мунтян перестав приховувати.

«У 2018 році він почав вживати кокаїн. І, таке відчуття, що в нього й увійшов демон. Він почав виходити на сцену в якомусь дивному стані. Люди почали це бачити», - розповідає помічниця Володимира Мунтяна Ганна Бесонова.

Під запис вона розповідає, як пастор побив її через прохання перестати вживати наркотики, до цього звинувативши її в крадіжці грошей. Свідки твердять - це традиційна його схема розправи щодо всіх, хто викликав його гнів.

«В Лютежі в сейфі збирали приблизно чотири мільйони доларів. В жовтні він вирішив придбати собі вілли в Таїланді. Він мені сказав, що я повинна передавати ці гроші частинами. І вілли були придбані. Також купили приміщення у Ризі. І мільйон триста доларів вкинули у криптовалюту. Навіть не вистачало 300 тисяч, щоб другу віллу докупити… І ось він говорить: «Де мої гроші? Ти вкрала мої гроші!». Я кажу: «Не брала ні копійки. Ти сам їх розтратив»», - розповідає Ганна.

На цю розмову, яка відбувалася після повернення Мунтяна з Таїланду, Ганна прийшла вагітною. І взяла з собою свого чоловіка Жана.

«Коли пастор побачив, що я розмовляю з ним на рівних, він скочив і почав мене бити. Забігли охоронці і схопили мого чоловіка. Жана тримали два охоронці, а третій бив. Сам пастор бив мене. Я тільки дізналась, що вагітна. Говорю йому: «Ти чіпай, я вагітна, не можна!». Але нас продовжували бити. У Жана вибили всі передні зуби… Нам погрожували вбити дочку…», - згадує Ганна, яка втратила дитину після побиття.

«Іншим він завжди казав: «Коли я б’ю когось, ви повинні стояти і дивитись», - розповідає ще один колишній помічник Володимира Мунтяна Павло Радіонов. – Тобто, це маніяк ще той. Він живився страхом людей. Говорив мені: «Ось, буду бити твою дружину, а ти будеш стояти й дивитись»».

Пастор-маніяк

Бухгалтерка церкви Ліна Слободенюк, яка в далекому 2013 році намагалася перешкодити кореспондентові ТСН.Тиждень врятувати дівчину біля Палацу спорту, зараз в Німеччині. Сама втекла від пастора якнайшвидше.

«Всі препарати, які він приймав, чинили такий вплив, що у нього почала формуватися з одного боку - манія величі, з іншого – манія переслідування…», - розповідає вона.

Ба більше, за її словами, Володимир Мунтян не боявся бути викритим, вживав кокаїн відкрито, називаючи його енергетиком, та навіть змушував пробувати наркотик інших.

Ліна була частою гостею в Таїланді. Та одного разу вже в Києві пастор несподівано звинуватив її в розкраданні грошей. «Почав мене бити руками, ногами, стільцями… Мені пощастило, що там були інші люди. Але це продовжувалось кілька годин. Він йшов, потім знову приходив. Змушував мене в чомусь зізнаватись. Змушував писати якісь пояснювальні записки. І продовжував мене бити… У мене все волосся було у крові, він пошкодив мені лікоть, руки… Бив, не розбираючи, що робить. Обіцяв мене вбити до ранку… А потім почав бити інших членів команди, по черзі… Було багато людей, які були свідками всього цього», - розповідає Ліна Слободенюк.

За кілька днів усе повторилося. Жінка твердить: у перерві між катуваннями він йшов проповідувати Боже слово. «Він пробував мене душити. Тому що навколо нас йшли зйомки. Потім він пробував видавити мені очі… Він говорив мені, що живою я не поїду. Що я повинна була зізнатися, куди йдуть гроші… Час від часу він виходив проповідувати, молитись, залишав мене. А потім повертався і побиття починалося знову. Так продовжувалось до ранку, 5-6 годин. Потім він дав мені поїхати», - ділиться жінка пережитими жахами.

Ліна залишила церкву, втекла з країни з поламаними ребрами та написала заяву у поліції. І, до речі, аудит, за її словами, не знайшов жодних розкрадань. Пастор же тим часом, після знущань з людей спокійно повертався до свого звичайного життя.

Павло Радіонов обслуговував автопарк Мунтяна, який складався з десятка найексклюзивніших машин. Був його помічником. «Зі сцени у прямих ефірах він завжди говорив, що ось це йому подарували. Ось це він захотів, помолився Богу і він йому відповів, дав йому спорткар… Насправді це були гроші, які люди приносили до церкви», - розповідає Радіонов.

Дружина Павла Аліна очолювала телеканал церкви – «Відродження», була особистим перекладачем Мунтяна і дуже наближеною до нього. Каже, що під час поїздок колола йому налбуфін, щоби міг вийти в ефір після, як вона стверджує, чергової дози кокаїну.

Нині сім’я в США. Ховаються від свого пастора й досі не оговталися від пережитого.

«Я постійно знаходилась з Мунтяном та його дружиною. Він прогнав усіх прибиральниць. Я йому приносила їжу, прибирала… В одній з поїздок до Таїланду, коли до нього приїхав його помічник Володимир Кольбе й привіз йому десять пакетиків цього порошку, вони розмовляли, що це – класний кокаїн. Коли я знаходилась з ним, мені постійно треба було готувати ці «дорожки»», - розповідає Аліна Радіонова.

Іноді Аліна бачила просто жахливі сцени з донедавна своїм духовним ідолом: «Іноді при жінках ходив голим, при цьому постійно мастурбував. І, що дивувало: що б він не робив, для всіх це була норма. Ніхто не встидався. Наприклад, він підзивав своїх помічниць, які старші за мене, і вони ставали на коліна і по черзі йому догоджали. І це ж не десь у прихованому місці… А дружина його у цей момент, бувало, була коло нього. І при цьому вони просто розмовляли, вирішували питання… Його дружина постійно вживала разом з ним… Мені це здається якимось дурдомом».

«Про багато збочень ми вам не можемо розповісти, адже це особисте життя пастора. Повірте – вони шокують. І при цьому він спокійно вів ефіри, тисячі людей думали, що пастор зараз молиться, але, за словами Аліни, той, зазвичай, в перервах розважався на узбережжі з дівчатами або зачинявся в туалеті...», - каже кореспондент ТСН.Тиждень Сергій Гальченко.

Оргії на віллах були звичною справою. І, за словами Аліни Радіонової, пастор долучав свою дружину у всі сексуальні історії. Крім того, вони знімали їх на відео. «І потім показували в команді», - підкреслює Аліна.

Це підтверджує і Ліна Слободенюк: «Одного разу я була свідком, коли з ним одночасно були три жінки. Вони – служителі церкви. Він з ними займався сексом, потім двох з них примусив робити це одна з одною. Це – нормально для нього. Він це виправдовує тим, що сексуальна енергія – найголовніше для людини. Вони цьому вчать. І він, і Вікторія (дружина) виправдовують ці свої схильності. Цьому є багато свідків. І це не приховується».

Аліна Радіонова розповідає, що, у якийсь момент, зрозуміла: черга дійде і до неї. Врешті це і сталося. «Я стала жертвою всього того, що він робив з іншими дівчатами. Не було вибору. Не було жодного чоловіка, який міг би захистити. Тому що всі вважають, що все, що відбувається – норма. Всі бояться», - розповідає вона.

Аліна зателефонувала чоловікові Павлу, поділилася своїми страхами, розповіла, що вже готова тікати і навіть сховала свій паспорт у квітковій клумбі на вулиці. Павло прилетів і забрав дружину. Вони втекли з Таїланду в Україну, потім плутали сліди в Німеччині, зараз сховалися в Америці. Там Аліна й зізналася, що з нею зробив пастор…

Наталя і Вадим Шишковські приїхали до Таїланду на запрошення Володимира Мунтяна. Вони оселилися на окремій віллі, проте щодня приїздили до пастора. Спочатку вони стали свідками жорстокого побиття Мунтяном оператора, який проводив для нього ефіри, так пастор потроху відкривав їм справжнього себе…

«Він провів нас на свою віллу «Джунглі», завів у кімнату й показував свій гардероб зі всякими стрінгами, там були якісь збільшувачі, колби, портупеї…», - розповідає Наталія.

Мунтян постійно намагався відокремити жінку від чоловіка. І якось йому це вдалося. Ранок, який Наталя запам’ятає на все життя. «Я заснула у гостьовій віллі, а прокинулась від того, що він був на мені… Він зайшов, зачинив двері, застосував до мене фізичну силу… Я просто заплющила очі і чекала, коли це все закінчиться. Це закінчилось і він просто пішов», - каже Наталія.

Врешті, Наталя і Вадим записали відео для батьків, на випадок, якщо зникнуть в Таїланді: «Зараз ми знаходимось в Таїланді, на острові Самуї. Прилетіли сюди до пастора Володимира Мунтяна з церкви «Відродження». Хотіли служити. Але він виявився зовсім не тою людиною. Ми зараз у небезпеці. Хочемо попередити, що якщо нам не вдасться звідси виїхати, відповідальність буде на його боці».

На щастя, їм вдалося втекти з острова. Але вони й досі отримують повідомлення з погрозами від представників Мунтяна та його особисто... Нещодавно вони написали заяву в поліцію.

Усі ці люди розповідали ТСН.Тиждень про жорстоке побиття та зґвалтування дівчини в Єгипті, про тримання у таїландському підвалі пастора Світлани Токмакової з Москви, яка втекла від знущань лиш завдяки консулу, про купу інших історій, яка кожна сама по собі – кримінальна справа і людська драма.

Утім Тайський період для Мунтяна, здається, завершений. Два місяці тому на одну з вілл увірвалася тайська поліція. Кайданки наділи на всіх. Їх звинуватили в порушенні міграційної політики, незаконному веденні трансляцій, порушень правил карантину. На віллі знайшли кокаїн. Втім, особисто Володимир Мунтян викрутився - провину за це взяв на себе його оператор Олександр Медведєв. Після півтора місяця тайської в’язниці усю команду депортували пожиттєво. У Таїланді залишився тільки Олександр, який постане перед законом за зберігання наркотиків...

Лідер «Відродження» без найменших проблем повернувся в Україну. Але це не означає, що наші правоохоронці про нього і його фінасоворелігійну корпорацію нічого не знають. В поліції довгий час припадають пилом справи про шахрайство і відмивання коштів. До них додалися заяви по побиттю та зґвалтуванню. Тепер ми чекаємо на реакцію правоохоронців стосовно усіх цих звинувачень.

Насправді постраждалих значно більше, просто поки що вони бояться виходити в ефір. Частина з них переховується. Проте, фінал ми таки побачимо. Голлівудський. В прямому сенсі цього слова. Адже історією цього Апостола Гріха всерйоз зацікавилися кіношники. Втім, буде не дуже смішно, коли художній фільм вийде на екрани раніше, ніж пастор отримає реальне покарання за все, що накоїв.

Сергій Гальченко, Ігор Сулій, Павло Бориско, Ігор Сірий