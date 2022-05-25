Радник глави ОПУ вважає, що в українське суспільство розколюється через втому від війни.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович заявив, що українська армія в окремих питаннях програє армії РФ. Зокрема, він вказав на проблеми з накопиченням резервів.

Про це він заявив під час спілкування з російським правозахисником Марку Фейгіну

"Ми програли російській армії за темпами. Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни і посилення тиску по лінії Херсон - Запоріжжя", - вказав Арестович.

При цьому він вважає, що в українському суспільстві відбувається розкол, викликаний втомою від війни і масою претензій сторін один до одного.

"Народ почав істерити і їм треба давати якісь пояснення. Ця стадія настала, і вона була неминуча, але вона триватиме десь місяць, можливо півтора, поки не прийде західна допомога в тій кількості, яка дозволить стабілізувати ситуацію", - підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бундестаг вчасно не надав Україні обіцяну військову допомогу, тому Росія зараз має в Україні тактичний успіх, який загрожує перерости на Лисичансько-Сєвєродонецькому напрямку в оперативний.

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