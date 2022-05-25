Олексій Арестович заявив, що Росія має тактичний успіх на лисичансько-сєвєродонецькому напрямку.

Німеччина винна в тому, що військ Російської Федерації зараз мають тактичний успіх в Луганської області. Бундестаг вчасно не надав Україні обіцяну військову допомогу.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з російським правозахисником Марку Фейгіну

"Скажімо чесно: Росія зараз має в Україні тактичний успіх, який загрожує перерости на Лисичансько-Сєвєродонецькому напрямку в оперативний. Чим це пояснюється? Темпи ленд-лізу, на які місяць тому ми розраховували, не виправдалися. Не коштом американської або британської зброї, а коштом німецької", - заявив Арестович.

Він нагадав, що зброя, за передачу якої проголосував Бундестаг, в Україну так і не надійшла.

"А якби були приїхали 50 "Гепардів", 100 "Мардерів", гаубиці й т.д., ситуація була б далека від тієї, що є зараз. Фактично німецька сторона, затягує передачу нам військової техніки, побічно винна в тому, що відбувається на фронті", - підсумував радник глави ОПУ.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня стало відомо, що процес передачі Україні обіцяного Німеччиною озброєння затягується через непорозуміння між Урядами країн. Йшлося про зенітні самохідні установки Gepard. Тоді точна дата поствок Gepard Україні не називалася.

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