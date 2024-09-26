Уламки впали також на території дитячого садочку.

У ніч на 26 вересня російські окупаційні війська знову атакували Україну своїми ударними дронами.

Як пише Київська міська військова адміністрація, у столиці та передмісті працювали сили ППО. У Печерський район Києва викликали екстренні служби - внаслідок падіння уламків сталось загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", - зазначили у КМВА.

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Згодом стало відомо, що крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. наразі інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється.

У ДСНС о 7:17 додали, що пожежу загасили. Внаслідок атаки постраждала дитина. Медики надали їй необхідну допомогу.

"Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів", - відзвітували пізніше у КМВА.

Стосовно дитини зазначили, що її госпіталізували з різаними ранами. Пізніше уточнили, що інформація про постраждалу дитину не підтвердилася - вона отримала травми не внаслідок атаки БпЛА.

Атаки дронів на Київ

Як повідомляв УНІАН, 31 липня РФ здійснила наймасованішу атаку на Київ за рік. Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Їх було понад три десятки.

У вересні російські окупанти посилили атаки БПЛА на українську столицю.

Уночі в суботу, 7 вересня, російський дрон намагався атакувати будівлю Верховної Ради України в Києві.

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