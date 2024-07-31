Цієї ночі російські окупаційні війська здійснили одну з наймасованіших атак на Україну ударними БПЛА на всю війну. Ціллю загарбників став Київ.
У КМВА зазначили, що на столицю противник відправив десятки дронів. Це сьома атака міста дронами у липні. Вона стала для Києва наймасованішою за 2024 рік за кількістю безпілотників.
"Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників", - розповіли в адміністрації.
Рано вранці ворог знову направив декілька дронів на місто.
Масовані атаки на Київ
Остання масштабна атака на столицю відбулась 8 липня. Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит", пологовий та інші цивільні об'єкти.
Внаслідок атаки на столицю загинули 33 людини, серед них 5 дітей. Ще 121 людина постраждала, з них 10 дітей віком від 2 до 17 років.
Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на інформацію про атаку. Він зізнався, що в такі моменти йому хочеться вбити російського правителя Володимира Путіна.
Головний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) порушити справу проти Росії через ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит".