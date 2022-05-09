У Мінкульті підкреслили, що таким кроком світу ще раз показали силу духу.

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві підсвітили кольорами українського прапора. Акція пройшла в рамках Дня пам'яті та примирення та напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.

"У День пам'яті та примирення й напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в столиці підсвітили квітами Державного Прапора монумент "Батьківщина-мати". Це зробили для того, щоб в черговий раз продемонструвати світу силу духу і єднання українців заради перемоги нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що монумент знаходиться на території Національного музею історії України у Другій світовій війні і вважається найвищою скульптурою в Європі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 лютого в столиці Німеччини підсвітили головну пам'ятку міста - Бранденбурзькі ворота, в кольори українського прапора на знак солідарності з Україною.

Крім того, в Парижі влада висвітлила ратушу в кольори українського прапора, щоб висловити свою підтримку. Мер Парижа Анн Ідальго заявила раніше в середу, що"привид війни знову маячить на порозі Європи".

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