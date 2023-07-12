Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять на герб України.

Стало відомо, який вигляд матиме щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві після декомунізації. Відповідне відео з компьютерним моделюванням показало Міністерство культури та інформаційної політики України у своєму Facebook.

"Батьківщина-мати" з гордим, спокійним обличчям дивиться на Схід, в бік ворога. Рівно піднятим мечем, вона не робить замах, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Щит, який позбудеться радянського клейма", - мовиться у відео.

В міністерстві наголосили, що цього моменту чекали з дати проголошення незалежності — державні та культурні діячі неодноразово підіймали питання заміни символу поневолення на символ нашої державності.

"Ми ж горді втілити це в життя. 13 липня о 13.00 в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться брифінг, присвячений реалізації масштабного проекту МКІП – "Тризуб Батьківщини", що має на меті заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" на герб України", - заявили в МКІП.

Монумент "Батьківщина-мати"

Величний монумент відкрили у 1981 році, він вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. На щиті у руці "Батьківщини-матері" зображено радянський герб.

У 2022 році МКІП провело опитування в застосунку "Дія" - "Як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-матері". За два тижні в ньому взяли участь понад 778 тисяч українців. За результатами опитування, 85% з них вибрали варіант "Замінити герб СРСР на тризуб".

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