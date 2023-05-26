Також він має російський ІПН.

Батько нового заступника голови СБУ Сергія Наумюка має паспорт Росії.

Про це йдеться у розслідуванні проекту Радіо Свобода "Схеми", журналісти якого змогли отримати відповідний витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт". Документ не анульований, оскільки його немає у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Наумюк раніше підтверджував наявність російського громадянства РФ у батька та брата, але стверджував, що це було "вимушене" рішення під час їхнього проживання у Луганську й нібито пізніше вони відмовилися від документів.

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У прес-службі СБУ наголошували, що перед призначенням Наумюк пройшов "усі необхідні перевірки". За даними відомства, родичі посадовця зараз "очікують на скасування громадянства РФ", але "уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв".

Відповідно до витягу з реєстру, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула у зв'язку з "набуттям громадянства Російської Федерації". Також чоловік має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його російського паспорта. Про це журналісти дізнались через сайт російської Податкової служби.

Призначення Наумюка в СБУ

Президент Володимир Зеленський 25 травня новим заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка. Варто додати, що, як раніше повідомляв УНІАН, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ включила Наумюка у список осіб, які відповідають критерію доброчесності для цілей конкурсу.

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