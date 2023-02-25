За результатами попередніх співбесід Комісія відсіяла 9 кандидатів.

До співбесіди щодо відповідності критерію компетентності на посаду директора НАБУ комісія допустила 11 кандидатів.

Як йдеться у повідомленні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, 20-24 лютого комісія провела співбесіди з 20 кандидатами.

"Відповідність кандидата критерію доброчесності оцінювалася з урахуванням наявності або відсутності у членів Комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата, та проведення співбесіди", - йдеться у повідомленні.

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Комісія визначила, що критерію доброчесності для цілей конкурсу відповідають:

Бєлоусов Юрій

Ворвуль Максим

Гупяк Сергій

Кривонос Семен

Наумюк Сергій

Опішняк Олег

Осипчук Роман

Павлущик Віктор

Плотнікова Вероніка

Цивінський Олександр

Церковний Володимир

Комісія прийняла рішення виключити із графіка проведення конкурсу тих кандидатів, які вибули із конкурсу на підставі попереднього рішення комісії.

В комісії уточнили, що наступний раунд співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено за готовності.

Ситуація навколо посади очільника НАБУ

16 квітня 2022 рокуАртема Ситника було звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із завершенням семирічного терміну повноважень. Відтоді обов'язки директора Бюро до обрання нового керівника виконує перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ розпочала роботу наприкінці серпня.

21 грудня 2022 року в Україні завершився прийом документів на директора НАБУ. На участь у конкурсі подалися 78 кандидатів.

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