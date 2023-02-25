Комісія залишила 11 кандидатів на співбесіду на посаду директора НАБУ \ gdb.rferl.org

До співбесіди щодо відповідності критерію компетентності на посаду директора НАБУ комісія допустила 11 кандидатів.

Як йдеться у повідомленні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ,  20-24 лютого комісія провела співбесіди з 20 кандидатами.

"Відповідність кандидата критерію доброчесності оцінювалася з урахуванням наявності або відсутності у членів Комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата, та проведення співбесіди", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Комісія визначила, що критерію доброчесності для цілей конкурсу відповідають:

  • Бєлоусов Юрій
  • Ворвуль Максим
  • Гупяк Сергій
  • Кривонос Семен
  • Наумюк Сергій
  • Опішняк Олег
  • Осипчук Роман
  • Павлущик Віктор
  • Плотнікова Вероніка
  • Цивінський Олександр
  • Церковний Володимир

Комісія прийняла рішення виключити із графіка проведення конкурсу тих кандидатів, які вибули із конкурсу на підставі попереднього рішення комісії.

В комісії уточнили, що наступний раунд співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено за готовності.

Ситуація навколо посади очільника НАБУ

16 квітня 2022 рокуАртема Ситника було звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із завершенням семирічного терміну повноважень. Відтоді обов'язки директора Бюро до обрання нового керівника виконує перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ розпочала роботу наприкінці серпня.

21 грудня 2022 року в Україні завершився прийом документів на директора НАБУ. На участь у конкурсі подалися 78 кандидатів.

Вас також можуть зацікавити новини: