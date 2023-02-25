До співбесіди щодо відповідності критерію компетентності на посаду директора НАБУ комісія допустила 11 кандидатів.
Як йдеться у повідомленні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, 20-24 лютого комісія провела співбесіди з 20 кандидатами.
"Відповідність кандидата критерію доброчесності оцінювалася з урахуванням наявності або відсутності у членів Комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата, та проведення співбесіди", - йдеться у повідомленні.
Комісія визначила, що критерію доброчесності для цілей конкурсу відповідають:
- Бєлоусов Юрій
- Ворвуль Максим
- Гупяк Сергій
- Кривонос Семен
- Наумюк Сергій
- Опішняк Олег
- Осипчук Роман
- Павлущик Віктор
- Плотнікова Вероніка
- Цивінський Олександр
- Церковний Володимир
Комісія прийняла рішення виключити із графіка проведення конкурсу тих кандидатів, які вибули із конкурсу на підставі попереднього рішення комісії.
В комісії уточнили, що наступний раунд співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено за готовності.
Ситуація навколо посади очільника НАБУ
16 квітня 2022 рокуАртема Ситника було звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із завершенням семирічного терміну повноважень. Відтоді обов'язки директора Бюро до обрання нового керівника виконує перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ розпочала роботу наприкінці серпня.
21 грудня 2022 року в Україні завершився прийом документів на директора НАБУ. На участь у конкурсі подалися 78 кандидатів.