Довіра громадян України до уряду з 2022 року зменшилася на 35%, а до парламенту - на 37%.

За результатами нещодавнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, наразі в Україні падає довіра до всіх інституцій центральної влади. Однак, позитивний баланс довіри-недовіри зберігають, Збройні сили України, волонтери та президент.

Як свідчать дані дослідження КМІС, з травня 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

Водночас, за цей період соціологи фіксують зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

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"Проте важливо розрізняти ситуацію для уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)", - пояснили у КМІС.

За даними опитування, довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

Щодо регіонального розрізу, то у всіх регіонах абсолютна більшість населення довіряють Збройним силам України, волонтерам та президенту. Довіра до інших інституцій також приблизно однакова в різних регіонах.

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, хоча українці у своїх поглядах порівняно з періодом початку вторгнення стали більш критичними, все зберігається єдність у ставленні до Сил оборони України й волонтерів, а також - переважно прихильне ставлення до глави держави.

Грушецький наголосив, що наразі рівень довіри до інституцій показує, що критика громадян перш за все фокусується саме на уряді і Верховній Раді та меншою мірою стосується президента.

"Також важливим у цьому контексті є те, що певна критика не трансформується у вимогу проведення виборів. Навпаки, більшість українців вважають, що вибори не на часі і пріоритетом є перемога", - зауважив він.

Також у КМІС уточнюють, що наразі фіксується небезпечна тенденція формування образу місцевої влади, як не дуже відповідальної в умовах повномасштабної війни. На думку соціологів, в результаті громадська думка може не захистити місцеву владу від можливої ре-централізації та згортання децентралізації.

Як проводилось опитування

Опитування було проведено КМІС з 30 вересня по 13 жовтня методом телефонних інтерв’ю серед 2007 дорослих респондентів з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) стандартно не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. Однак, за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи впевнені, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють доволі надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Думка українців щодо виборів

Результати нещодавнього опитування також свідчать, що українці вважають, що країні скоріше потрібні парламентські вибори, а не президентські. Також понад 60% респондентів заявили про те, що будь-які вибори мають проводитись тільки після війни, скільки б не довелося на це чекати.

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