Більше 60% заявили також, що будь-які вибори мають проводитись тільки після війни, скільки б не довелося на це чекати.

Українці вважають, що країні скоріше потрібні парламентські вибори, а не президентські.

Про це свідчать результати опитування, що проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту з 9 по 12 вересня 2023 року. Всього було опитано 2 тис. жителів України віком від 18 років і старше.

Респондентам ставилось запитання: "Якби не було війни, в Україні тривала б підготовка до виборів. Як Ви вважаєте, які з цих виборів слід провести навіть незважаючи на воєнний стан?".

Відео дня

Відповідно до отриманих результатів, 39% українців сказали про парламентські вибори, 20% – президентські, 15% - місцеві. При цьому, 19% проти будь-яких виборів, а 8% - вагались з відповіддю.

Водночас переважна більшість - 62% заявили, що будь-які вибори мають проводитись тільки після війни, скільки б не довелося на це чекати.

Також 70% опитаних зазначили, що важливо, щоб у виборах взяли участь ті українці, які сьогодні перебувають за кордоном.

Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) методом телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.

Можливість проведення виборів в Україні - деталі

У 2024 році мають відбутися вибори президента України. Перший тур має відбутися 31 березня, другий (у разі призначення) - 21 квітня. Водночас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну зараз діє воєнний стан, під час якого проведення виборів заборонено.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова провести вибори в 2024 році, але є ряд проблем, які потрібно вирішити, зокрема, питання з волевиявленням на тимчасово окупованих територіях.

При цьому, деякі західні політики підштовхують Україну до проведення парламентських і президентських виборів, незважаючи на війну і воєнний стан.

Нещодавно Зеленський в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24 сказав, що вибори в Україні можуть відбутися, "якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

Вас також можуть зацікавити новини: