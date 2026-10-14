Реактивний дрон поцілив по гуртівні у Луцьку: четверо людей загинули

Внаслідок атаки пошкоджено гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт".

Російський реактивний безпілотник поцілив по гуртівні у Луцьку, спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Внаслідок атаки реактивного ворожого "Шахеда" маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку", - заявив він.

За інформацією посадовця, ворог поцілив по гуртівні європейських товарів "ЄвроГурт".

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"Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, двоє – у тяжкому стані. Ймовірно, всередині павільйону також були люди", - додав Романюк.

Пізніше він заявив, що внаслідок падіння уламків російського реактивного безпілотника на гуртівні виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив усю будівлю. Пожежу вже локалізовано. Попередньо, семеро людей постраждали.

Також, за його словами, уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, двоє людей постраждали.

"Загалом маємо дев’ятьох постраждалих, серед них – одна дитина. На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби", - розповів очільник ОВА.

Оновлено о 14:42. За даними Луцької міськради, станом на 14:00 відомо про чотирьох загиблих внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню.

"У гуртівні "ЄвроГурт" на вулиці Конякіна загинули четверо людей. Ще десять людей травмовані. Пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок атаки на місто постраждали 12 людей.

Інші ворожі удари по містах на заході країни

13 жовтня російський безпілотник вдарив по центру Рівного, пошкодивши навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету.

За інформацією міністра освіти і науки України Андрій Бутенка, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Всі студенти перебували в укриттях, проте поранень дістали адміністративні працівники університету.

Загалом внаслідок цієї атаки про постраждали 30 людей.

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