Наразі Міністерство оборони не анонсує збільшення кількості блокпостів після завершення терміну оновлення облікових даних.
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі інформаційного телемарафону відповів на питання, чи слід цього чекати вже відсьогодні. "Щодо збільшення блокпостів - такої інформації у нас наразі немає", - сказав він.
Лазуткін зазанчив, що "прикра і подекуди неприємна" для громадян історія з блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди не оновили військово-облікові дані.
Також речник розповів, що вже 65 тисяч українців, які перебувають за кордоном, оновили свої дані. "Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+", - зазначив він.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що 18 травня цьго року набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язав всіх військовозобов'язаних громадян оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів.
Оновити дані можна було у ТЦК, Центрах надання адміністративних послуг та через додаток "Резерв+". Відведений на це термін сплив 16 липня. Відтепер тих, хто не оновив свої дані, можуть оштрафувати на 17 000-25 500 гривень.