Він прокоментував конфліктні ситуації, які виникали між представниками ТЦК та громадянами.

Наразі Міністерство оборони не анонсує збільшення кількості блокпостів після завершення терміну оновлення облікових даних.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі інформаційного телемарафону відповів на питання, чи слід цього чекати вже відсьогодні. "Щодо збільшення блокпостів - такої інформації у нас наразі немає", - сказав він.

Лазуткін зазанчив, що "прикра і подекуди неприємна" для громадян історія з блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди не оновили військово-облікові дані.

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Також речник розповів, що вже 65 тисяч українців, які перебувають за кордоном, оновили свої дані. "Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+", - зазначив він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 18 травня цьго року набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язав всіх військовозобов'язаних громадян оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів.

Оновити дані можна було у ТЦК, Центрах надання адміністративних послуг та через додаток "Резерв+". Відведений на це термін сплив 16 липня. Відтепер тих, хто не оновив свої дані, можуть оштрафувати на 17 000-25 500 гривень.

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