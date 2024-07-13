Зазначається, що найпростіший спосіб актуалізувати інформацію про себе - прийти до ЦНАПу.

Військовозобов'язані українці вишикувалися в черги до ЦНАПів Дніпра, щоб встигнути оновити свої дані до 16 липня. Це можна зробити в додатку Резерв+ або в місцевому ТЦК і СП.

За словами військовозобов'язаних, прийти до ЦНАПів найпростіше, адже багато хто має неприємний досвід від зустрічі з військкомами, а додатку Резерв+ не всі довіряють.

Представниця одного з ЦНАПів Ліна Цумер у коментарі Суспільному повідомила, що оновлення даних у застосунку Резерв+ та в ЦНАПі нічим не відрізняється.

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"Це можливо зробити швидше, без черг, через додаток Резерв+. Ті документи, які приходять через Резерв+, і які видаємо ми, військово-обліковий документ, - мають абсолютно ідентичну юридичну силу", - зазначила Цумер.

Вона нагадала, що в ЦНАПі Дніпра вже оновили дані майже 14 тисяч осіб, ті, хто цього не зробить, отримають штраф від 17000 до 25500 тисяч гривень.

Як оновити дані в ЦНАПі

військовозобов'язані мають прийти до ЦНАПу;

адміністратор вносить інформацію в електронну облікову систему;

інформація автоматично підтягується до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг";

заявник отримує виписку з печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Для оновлення даних потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, а також мобільний телефон.

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Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК і централізованого друку повісток. Згідно зі змінами, ТЦК і СП зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що істотно спрощує та прискорює процедуру.

Водночас заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко заявила, що урядовці прирівняли військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" до оновлення даних у ЦНАПі або ТЦК і СП.

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