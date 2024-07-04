Блокпост ТЦК у Ворохті прибрали, але військові й надалі обіцяють виявляти ухилянтів, що хочуть відпочити.

У курортному селищі Ворохта (Івано-Франківська область) відбувся конфлікт між місцевими жителями та працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через блокпост.

На вїзді в населений пункт був блокпост, де працівники ТЦК перевіряли документи чоловіків, які туди приїжджали. Місцеві мешканці сьогодні блокували його роботу. Люди говорили про те, що через працівників ТЦК не приїжджають відпочивальники і в місцевих жителів немає доходу і нема за що жити. Там відбулася сутичка.

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував цю ситуацію у Facebook.

"На в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії. Сьогодні жителі Ворохти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за "подібних осіб". Така подяка", - сказано в повідомленні.

В ТЦК не розуміють проти чого протестують місцеві жителі, оскільки багато їх односельчан воюють зараз і захищають країну.

"У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. Сором", - наголошують в ТЦК.

В результаті протистояння в ТЦК повідомили, що блокпост у Ворохті прибраний, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб.

"Не риторичною є одна теза: військовослужбовці і надалі будуть перевіряти документи всіх приїжджаючих. Крапка", - наголосили в ТЦК.

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін не втримався та відреагував на ситуацію коментарем. Він звернув увагу, що місцеві у Ворохті перекрили дорогу ТЦК, бо "туди перестали їздити відпочиваючі".

"Тут мова не йде про несправедливу мобілізацію і те, що забирають "останнього чоловіка" в селі. Тому нам варто припинити гратись у толерантність в подібних випадках", - написав екс-командир "Азову".

Він наголосив, що не можна одночасно сподіватись на перемогу і зривати мобілізацію, "вірити в ЗСУ" та ховатись в обшивці автобусів на кордоні".

Конфлікти з ТЦК на Прикарпатті

Це вже не перший конфлікт в Івано-Франківській області на темі ТЦК. 7 лютого 2024 року, у селі Космач на Івано-Франківщині під час конфлікту з місцевими жителями, які самовільно зупиняли автівки через інформацію, що у них можуть бути військкоми, постраждали троє людей, серед них – 6-річна дівчинка. Натовп спочатку пропустив машину, однак на зворотному шляху жінку знову зупинили, внаслідок конфлікту з місцевими жінка отримала струс мозку, а дитина – забиття носа.

Тоді голова Космацької громади Дмитро Мохначук пояснив, що у селищі Космач близько сотні людей перекривали дорогу, щоб не пропустити машини з ТЦК, бо було фейкове повідомлення про нібито появу військкомів.

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