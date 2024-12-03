Бронювання від мобілізаціх: в Україні відновили надання статусу критичності підприємствам

Після оновлення критичності підприємства зможуть бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Міністерство економіки України надає підприємствам статус критичних для бронювання працівників за новими правилами.

Як повідомила прес-служба відомства, Мінекономіки оновило статус критично важливих підприємств для перших семи підприємств за новими критеріями.

"Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, підприємства, що не оновили критичність, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями, вони зможуть бронювати працівників на довший строк — до 12 місяців.

Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників.

Зазначається, що для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

1. Рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20000 грн за звітний період.

2. Відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

- сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн;

- надходження в іноземній валюті перевищують € 32 млн;

- підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

- підприємство є резидентом "Дія Сіті";

- надає послуги зв’язку зі значними доходами;

- має важливе значення для економіки або потреб громади.

Бронювання працівників в Україні – останні новини

З 1 грудня в Україні змінені підходи до бронювання працівників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться визначення статусу "критичного" підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв.

Працівники, які можуть розраховувати на бронь від мобілізації, мають виконати низку вимог від держави. Їм необхідно перебувати на військовому обліку та оновити дані; офіційно працювати в держорганах або на підприємстві, яке має статус критично важливого; не бути в розшуку; отримувати мінімум 20 000 гривень на місяць. Останній пункт не стосується співробітників підприємств, які є комунальними або державними, а також деяких установ і організацій.

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