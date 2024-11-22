Нововведення мають на меті зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання.

З 1 грудня в Україні змінять підходи до бронювання працівників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться визначення статусу "критичного" підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв.

Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва . За його словами, зміни вносяться до постанови №76, текст якої підпишуть найближчим часом після фіналізації урядом.

За новими вимогами, щоб отримати статус "критичного", підприємство має відповідати двом обовʼязковим критеріям, а один може обрати на вибір:

Відео дня

перший – жодних заборгованостей по сплаті податків;

другий – середня зарплата повинна бути не менше 2,5 мінімальних заплат, або 20 000 грн.

Зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство – також не менше 20 000 грн.

"Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання і платять лише той мінімум, який вимагається", – пояснює Кіндратів.

Третій критерій керівник підприємства обирає самостійно з наявних у постанові №76 регіональних чи галузевих критеріїв. ОВА мають погоджувати свої критерії з Мінекономіки та Міноборони.

Бронювання військовозобов’язаних – останні новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні нещодавно провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами цього аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

За його словами, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". При цьому проводитиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали усім критеріям.

Вас також можуть зацікавити новини: