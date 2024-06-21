Поліцейські та працівники ДСНС матимуть бронювання 90% працівників.

Уряд готує оновлення до постанови про бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації. Про це розповіла перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

За її словами, тема є дуже чутлива, тому потрібна розмова з суспільством, з військовими щодо цього питання.

Вона нагадала, що нещодавно були внесені зміни до постанови уряду, якими дозволено бронювати працівників енергетики, працівників військово-промислового комплексу до 100%.

Свириденко розповіла, що є загальний єдиний підхід до бронювання під час мобілізації працівників всіх державних органів - він передбачає до 50% від військовозобов’язаних на підприємстві, але за згодою міністерства оборони відсоток заброньованих може бути збільшений, якщо відповідний міністр звертається за таким погодженням.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, як і поліцейські, на 90% матимуть бронювання.

"Було офіційне звернення міністра внутрішніх справ до міністра оборони 13 червня цього року. 14 числа міністр був відсутній і т.в.о міністра оборони пан Гаврилюк підписав лист щодо погодження міністерством оборони позицій про 90% бронювання працівників ДСНС. Для того, щоб не було потім ніяких запитань, то після повернення пана Умєрова з відрядження, він 20 числа, тобто вчора продублював цей лист про погодження", – наголосив Клименко.

Бронювання військовозобов'язаних в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про економічне бронювання від мобілізаці (реєстраційний номер 11331), який передбачає, що фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

Ннародний депутат від Слуги народу, голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що бізнес має великий запит на економічне бронювання. Це буде додатковим інструментом, паралельним до існуючого процесу бронювання.

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