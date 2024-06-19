Доки Верховна Рада не ухвалила закон про економічне бронювання від мобілізації, у цьому питанні діють старі правила. Міністерство оборони в коментарі для РБК-Україна розповіло, працівники яких підприємств можуть отримати бронь згідно чинного законодавства.
Так, право бронювати співробітників надано органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування. Серед виробничих підприємств, а також установ і організацій право на бронювання персоналу мають:
- ті, для яких встановлено мобілізаційні завдання;
- які виробляють товари, виконують роботи або надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань України;
- критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Якщо з першими двома пунктами все і так зрозуміло, то останній пункт потребує додаткового уточнення. Як пояснили в Міноборони, критично важливими для економіки та населення є зокрема підприємства:
- паливно-енергетичного комплексу;
- які обслуговують системи життєзабезпечення;
- спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, закордонні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період тощо.
Мобілізація в Україні: останні новини
Як писав УНІАН, процес відбору ув'язнених, які хочуть мобілізуватися, справді нагадує те, як це відбувалося в Росії. Однак використання таких солдатів на фронті не матиме нічого спільного з російською практикою, розповів командир Другого батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.
Також ми розповідали, що від учора, коли було запущено послугу, е-військовий квиток онлайн через "Резерв+" згенерували вже 500 тис. осіб. Це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.