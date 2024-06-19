Наразі таке право мають лише підприємства, які підпадають під конкретну категорію.

Доки Верховна Рада не ухвалила закон про економічне бронювання від мобілізації, у цьому питанні діють старі правила. Міністерство оборони в коментарі для РБК-Україна розповіло, працівники яких підприємств можуть отримати бронь згідно чинного законодавства.

Так, право бронювати співробітників надано органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування. Серед виробничих підприємств, а також установ і організацій право на бронювання персоналу мають:

ті, для яких встановлено мобілізаційні завдання;

які виробляють товари, виконують роботи або надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань України;

критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Якщо з першими двома пунктами все і так зрозуміло, то останній пункт потребує додаткового уточнення. Як пояснили в Міноборони, критично важливими для економіки та населення є зокрема підприємства:

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паливно-енергетичного комплексу;

які обслуговують системи життєзабезпечення;

спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, закордонні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період тощо.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, процес відбору ув'язнених, які хочуть мобілізуватися, справді нагадує те, як це відбувалося в Росії. Однак використання таких солдатів на фронті не матиме нічого спільного з російською практикою, розповів командир Другого батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

Також ми розповідали, що від учора, коли було запущено послугу, е-військовий квиток онлайн через "Резерв+" згенерували вже 500 тис. осіб. Це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.

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