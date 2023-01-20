Наразі ще з'ясовують причину падіння гелікоптера, в якому перебувало керівництво МВС.

Частина потерпілих від падіння гелікоптера в місті Бровари Київської області - вже в дорозі в зарубіжні клініки. Це двоє дорослих і двоє дітей. Ще двоє - вирушать найближчим часом.

Як йдеться в сюжеті ТСН, прощання із загиблими керівниками МВС в цій авіатрощі відбудеться 21 січня об 11:00 в Українському домі в Києві. Нагадаємо, загинуло 14 людей. Серед них й очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Уламки гелікоптера вже прибрали з місця його падіння, неподалік стоять лише пошкоджені авто місцевих жителів. До зруйнованого садочка та постраждалого будинку несуть квіти. Люди кажуть, що пілоту вдалося уникнути більшої кількості жертв, адже повітряне судно не впало на будинок.

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Катастрофа в Броварах 18.01.2023

18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

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