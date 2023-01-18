Людей евакуюють з місця події.

Вранці в середу, 18 січня 2023 року, жителі Броварів Київської області повідомили про вибух у місті, а потім почалася масштабна пожежа поблизу дитячого садка. Про подію повідомила низка місцевих Телеграм-каналів і опублікувала відео з місця події.

Як пише тг-канал "Реальний Київ", посилаючись на слова очевидців, в Броварах сталося падіння вертольота або БПЛА. Також в мережі з'явилися кадри, як нібито горить дитячий садочок.

Пізніше "Реальний Київ" додав, що навколо все затягнуто димом і горить, чути крики, всі спецслужби на місці.

Відео дня

Потім з'явився коментар ОП, в якому йдеться лише про те, що на об'єкт соціальної інфраструктури на Київщині впав літальний апарат.

У Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гелікоптер, спалахнула пожежа. Людей евакуюють, повідомила "Суспільному" представник поліції Київщини Ірина Прянишникова.

Оновлено 9:15. Внаслідок падіння гелікоптера поблизу дитсадка у Броварах загинуло 5 людей, серед них можуть бути діти. Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця поліції Київщини:

"Попередньо, впав гелікоптер поряд із дитячим садочком. Є вже інформація про 5 загиблих..., попередньо можуть бути загиблі серед дітей".

Прянішнікова додала, що на місці події вже присутній очільник поліції Київщині Андрій Нєбитов.

"Під час трагедії у дитсадку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - уточнив інформацію очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Також з’явились перші фото й відео з місця падіння гвинтокрила у Броварах:

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