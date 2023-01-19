За словами речниці Нацполіції, і керівництво МВС, і керівництво Нацполіції вирушає у відрядження в гарячі точки для того, аби на власні очі побачити ситуацію на фронті.

Загиблі у катастрофі під Броварами міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович перебували в одному гвинтокрилі, бо намагалися якомога швидше прибути на місце призначення.

"Вони вирушали у відрядження, поспішали і хотіли якомога швидше прибути на місце, щоб скоригувати у подальшому роботу міністерства якомога краще і ефективніше, у тому числі, і задля переможних ситуацій на фронті", - заявила речниця Нацполіції Мар’яна Рева, передає Укрінформ.

Вона заявила, що після катастрофи були зроблені висновки, і надалі робота буде коригуватися з урахуванням усіх трагічних ситуацій. Представниця МВС зазначила, що у неї немає інформації про наявність протоколу пересування у цих випадках.

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За її словами, гвинтокрил прямував у одну з прифронтових областей.

"Гвинтокрил направлявся у відрядження в одну з прифронтових областей. Часто і керівництво МВС, і керівництво Нацполіції вирушає у відрядження в гарячі точки для того, аби на власні очі побачити ситуацію на фронті, аби побачити, наскільки забезпечені підрозділи системи МВС, які перебувають у гарячих точках, всім необхідним. Тому часто вирушали, щоб потім ефективніше приймати управлінські рішення", - розповіла речник Нацполіції.

Катастрофа у Броварах: деталі

18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння було виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила, який летів у Харківську область, перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

Правоохоронці розглядають три основні версії трагедії - порушення правил польоту, технічна несправність, умисне знищення вертольота.

На борту гвинтокрила перебувало 10 осіб, а не дев'ять, як повідомлялося раніше. Крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, загинули заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців і фотограф.