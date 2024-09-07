За словами керівника ГУР, Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства.

Месенджер Telegram становить реальну загрозу національній безпеці України. Про це в інтерв’ю "Радіо Хартія" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За його словами, в Україні Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства, "він обігнав абсолютно все". При цьому Буданов не виступає за те, щоб "просто взяти і закрити" месенджер.

"Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб "офізичити" усі Telegram-канали. Якщо ти хочеш, як то кажуть, віщати якісь новини, будь ласка, зареєструйся. Щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином РФ, який проживає в місті Москва. Чи за паном, не знаю, якимось громадянином України. І тоді з нього є відповідальність у людини особисто за те, що він там розміщає", - каже розвідник. Відео дня

Він підкреслив, що деякі Telegram-канали розміщують "не зовсім цензурні матеріали", і це не стосується питання війни в Україні.

"А яка відповідальність? Жодної. Так не має бути. Хочеш щось робити - будь ласка, неси за це відповідальність. Якщо все добре - так чого ти ховаєшся?" - резюмував Буданов.

Заборона Telegram в Україні - останні новини

Юристка Катерина Ткачук розповіла, чи можливо заблокувати Telegram в Україні. За її словами, Україні буде складно реалізувати заборону месенджера, навіть якщо подібний законопроект буде ухвалено.

Як сказала Такчук, навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатку Telegram з App Store та Google Play – українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.

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