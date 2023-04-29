У п'ятницю, 28 квітня, Міністерство культури України оприлюднило повний список осіб, які загрожують нацбезпеці України. Всього до переліку увійшли 211 людей - актори театру і кіно, телеведучі, співаки та інші діячі культури, які на території країни-агресора показали, що підтримують кривавий режим Путіна.
Зазначається, що список почав формуватися ще в 2017 році. Доповнювали його в тому числі і спираючись на дані, які надавав РНБО.
У списку серед усіх, наприклад, Йосип Кобзон, який помер ще у 2018 році. Сьогодні Кобзон - це справжній мем, адже прийнято говорити, що українська армія відправляє окупантів на концерт до Кобзона.
Поруч з ім'ям Кобзона - зірка серіалу "Вороніни" Борис Клюєв. Його теж вже давно немає в живих.
Також до переліку загрозливих нацбезпеці України осіб включено Моргенштерн Алішер Тагірович. Слід зазначити, що він у лютому 2022 року покинув Росію, після чого випустив пісню "12" про життя в РФ. Там він символічно заспівав "большие дяди отправят на бойню - дядям всегда было пох*й". Після цього від нього послідувало ще кілька іронічних публікацій на тему війни і російського уряду, за що на території країни-агресора він був визнаний "іноагентом".
Крім того, до списку Мінкульту увійшов Панін Олексій В'ячеславович. Слід зазначити, що Панін давно відомий своїми антивоєнними висловлюваннями. Він відкрито критикує кремлівських правителів і заявляє, що саме РФ розв'язала цю війну, за що повинна нести відповідальність.
Також до списку увійшли путіністи Стівен Сігал і Жерар Депардьє, зірка серіалу "Бригада" Сергій Безруков, співак Стас П'єха та інші.
Повний список осіб, які загрожують нацбезпеці України
- Айгумов Айгум Ельдарович
- Алентова Віра валентинівна (з 28.05.2021)
- Алєксандров Євген (з 28.05.2021)
- Алєксандров Олексій Євгенійович (з 11.02.2021)
- Алфьорова Ірина Іванівна (з 22.10.2018)
- Апіна Альона Євгеніївна (з 25.01.2021)
- Бабкіна Надія Георгіївна (з 20.09.17)
- Бакалов Євген Васильович (з 01.02.2018)
- Барінов Єгор Валерійович (з 01.02.2018)
- Батуріна Олена Миколаївна
- Баширов Олександр Миколайович (з 06.03.2018)
- Безруков Сергій Віталійович
- Бердніков Павло Олександрович (з 09.02.2021)
- Бєлоцерковська Катерина Іванівна
- Бистрицька Еліна Авраамівна
- Бишок Станіслав Олегович (з 20.09.2021)
- Бльоданс Евеліна Вісвальдівна
- Бляхорчук Олег Степанович (з 11.02.2021)
- Богачова Ірина Петрівна
- Бондарчук Наталія Сергіївна
- Бондарчук Федір Сергійович
- Бородай Олександр Юрійович
- Бортко Володимир Володимирович
- Боярський Михайло Сергійович
- Бриль Ігор Михайлович (з 28.05.2021)
- Бурляєв Микола Петрович
- Булаткін Єгор Миколайович (з 20.09.17)
- Буйнов Олександр Миколайович (з 06.03.2018)
- Валєєв Алішер Тагірович (29.04.2021)
- Варлей Наталія Володимирівна
- Василевський Олександр (з 20.09.17)
- Вершинін Лев Ремович (з 15.08.2018)
- Віхлянцев Руслан Едуардович (з 20.09.17)
- Газманов Олег Михайлович
- Гальцев Юрій Миколайович
- Гафт Валентин Йосипович
- Гергіїв Валерій Абисалович
- Глєбова Юлія Анатоліївна (з 25.01.2021)
- Гостюхін Володимир Васильович
- Говорухін Станіслав Сергійович (з 20.09.17)
- Горячев Борис Геннадійович (з 18.02.2021)
- Грачевський Борис Юрійович
- Григор'єв Максим Сергійович (19.10.2021)
- Григорян Армен (з 16.02.2021)
- Гришковець Євген Валерійович (з 20.09.17)
- Губєрнієв Дмитро Вікторович (з 01.07.2021)
- Гуськов Олексій Геннадійович (з 22.12.2020 )
- Давлетьяров Ренат Фаварісович (з 24.05.2018)
- Дем’ян Іван Костянтинович (з 20.09.17)
- Дерст Фред
- Депардьє Жерар
- Джураєв Олег Юрійович (02.06.2021)
- Дружко Сергій Євгенович (з 22.03.2021)
- Дугін Олександр Гелійович (з 20.09.18)
- Доліна Лариса Олександрівна (з 06.03.2018)
- Долматов Олексій Сергійович (з 06.03.2018)
- Зайцев Андрій Миколайович
- Зайцева Надія Андріївна
- Засульська Ольга Ігорівна (з 27.01.2021)
- Зачиняєв Олександр олександрович (з 17.05.2021)
- Звєрєв Ігор Михайлович (з 16.02.2021)
- Інін Аркадій Якович
- Іщенко Ростислав Володимирович (з 20.09.18)
- Кабанов Костянтин Вікторович (з 09.02.2021)
- Каганець Денис Володимирович (28.05.2021)
- Каліна Віктор Володимирович
- Кара Юрій Вікторович
- Карпов Валерій Олександрович (з 17.05.2021)
- Карпов Сава Валерійович
- Кісельов Дмитро Костянтинович (з 17.02.2022)
- Клебанов Ігор Семенович
- Клюєв Борис Володимирович
- Клявер Денис Ілліч (з 27.01.2021)
- Кобзон Йосиф Давидович
- Коваленко Андрій Олексійович
- Кокшаров Дмитро Михайлович
- Колоскова Наталія Андріївна (з 09.10.2019)
- Копилов Ігор Сергійович (з 20.05.2021)
- Кормухіна Ольга Борисівна (з 27.01.2021)
- Косевскі Пьотр (з 20.05.2021)
- Кочетков Олексій Володимирович
- Кравцов Павло Євгенович (з 20.09.17)
- Кузнєцов Михайло Борисович (з 11.02.2021)
- Кузьміна Віра Кузьмінічна (з 20.09.17)
- Кульміс Євген Геннадійович (з 18.02.2021)
- Курцин Роман Дмитрович (з 11.02.2021)
- Кустуриця Емір (з 20.09.17)
- Кучеренко Володимир Олександрович
- Лаврентьєв Клім Анатолійович
- Лановий Василь Семенович
- Лапова Євгенія Василівна (з 11.02.2021)
- Лебединський Віктор Вікторович
- Лепсверідзе Григорій Вікторович
- Лещенко Лев Валер’янович
- Ліванов Аристарх Євгенійович
- Лужина Лариса Анатоліївна
- Лунгін Павло Семенович
- Майданов Денис Васильович
- Маліновскі Евгеніуш (з 20.05.2021)
- Марчуков Андрій Владиславович
- Маховиков Сергій Анатолійович
- Махров Олексій Михайлович
- Машнов В’ячеслав Валерійович (з 06.11.17)
- Мгоян Заріфа Пашаєвна
- Медведєв Олександр Володимирович (з 20.09.17)
- Мельнікова Анастасія Рюріковна
- Меньшов Володимир Валентинович (з 30.01.18)
- Мерзлікін Андрій Ілліч (з 20.09.17)
- Миронова Марія Андріївна (з 20.05.2021)
- Михалков Микита Сергійович (з 15.01.18)
- Михайлов Олександр Якович
- Міньков Олександр Віталійович (з 06.03.2018)
- Мілованов Леонід Петрович
- Міров Натан (з 20.09.17)
- Міронцев Юрій Володимирович (з 09.10.2019)
- Міхал Павінські
- Моргенштерн Алішер Тагірович (з 15.09.2021)
- Моріхіро Івата
- Мунібаєв Руслан Рушанович
- Надиктова Лариса Миколаївна (з 17.01.2020)
- Назаров Юрій Володимирович
- Нагібін Денис Олегович
- Нестеренко Василь Ігоревич
- Назмутдинов Булат Венерович
- Новік Вадим Валерійович (з 20.09.17)
- Нурієв Давид Борисович (з 20.09.17)
- Окунь Яків (з 28.05.2021)
- Охлобистін Іван Іванович
- Олійник Олексій Олексійович
- Пєскова Ганна Владиславівна (02.06.2021)
- П’єха Станіслав Пятрасович
- Павлова Яна Павлівна (з 17.01.2020)
- Палей Андрій Єдуардович
- Панін Олексій Вячеславович (з 20.09.17)
- Панкратов Олександр Васильович
- Паталах Артур Михайлович
- Пєвцов Дмитро Анатолійович (з 20.09.17)
- Пєнкін Сергій Михайлович
- Перн Марія Михайлівна (з 09.10.2019)
- Перфілова Валерія Юріївна
- Петренко Ігор Петрович (з 20.05.2021)
- Петров Юрій Олексійович
- Піпія Одісей Мамієвич (28.05.2021)
- Плачідо Мікеле (з 10.12.18)
- Полікарпов Михайло Аркадійович (з 20.09.18)
- Поляков Юрій Михайлович
- Порєченков Михайло Євгенович
- Пригожин Йосиф Ігорович
- Прилєпін Захар (Євген) Миколайович (з 15.08.18)
- Пучков Дмитро Юрійович (13.12.2022)
- Расторгуєв Микола В’ячеславович
- Резник Ілля Рахміелевич (з 30.01.18)
- Розенбаум Олександр Якович
- Рой Джонс (молодший)
- Рудкевич Леонід Юрійович (з 17.05.2021)
- Самойлов Вадим Рудольфович
- Саруханов Ігор Арменович (з 27.01.2021)
- Сахаров Василь Іванович (з 06.06.18)
- Семенович Анна Григорівна (з 26.09.22)
- Сігал Стівен (з 20.09.17)
- Скачков Сергій Ростиславович (18.06.2021)
- Соколова Віра Сергіївна (з 17.05.2021)
- Соловйов Володимир Рудольфович (з 25.03.2022)
- Соловйов Іван Миколайович (з 17.05.2021)
- Смирнов Олександр Олександрович
- Стариков Микола Вікторович
- Стеблов Євген Юрійович
- Сюткін Валерій Міладович (з 13.02.2020)
- Табаков Олег Павлович
- Тализіна Валентина Іларіонівна
- Тамбіянц Юліан Григорович
- Тамоніков Олександр Олександрович (з 15.08.2018)
- Теличкіна Валентина Іванівна
- Терещенко Анатолій Степанович (з 20.09.18)
- Теркулова Діана Ігорівна (з 17.01.2020)
- Тишман Марк Йосипович (29.01.2021)
- Тодорова Анастасія Андріївна (з 13.05.2020)
- Трофімов Сергій В’ячеславович
- Трубінер Павло Костянтинович (з 16.11.2020)
- Тугушева Ельвіра (з 28.05.2021)
- Тулінов Євген Валерійович (з 16.02.2021)
- Турецький Михайло борисович (з 16.02.2021)
- Тюріна Ірина Анатоліївна (з 20.09.17)
- Фадєєв Максим Олександрович (з 19.11.2020)
- Фалинський Анатолій Миколайович (з 09.10.2019)
- Федоров Євген Олексійович
- Фісенко Олександр Анатолійович (з 01.02.2018)
- Фомін Дмитро Анатолійович (з 15.01.18)
- Фрейндліх Аліса Брунівна (з 06.03.2018)
- Фреш В'ячеслав (з 16.02.2021)
- Хазін Михайло Леонідович
- Харатьян Дмитро Вадимович
- Холмогоров Єгор Станіславович
- Цапник Ян Юрійович (з 30.12.16)
- Черніков Микита Олегович (з 20.09.17)
- Чичеріна Юлія Дмитрівна
- Чурсіна Людмила Олексіївна (з 20.09.17)
- Церетелі Зураб Костянтинович (з 20.09.17)
- Циганова Вікторія Юріївна (з 06.03.2018)
- Цискарідзе Микола Максимович (з 20.09.17)
- Шахназаров Карен Георгійович
- Шепелєв Дмитро Андрійович (з 15.01.18)
- Широкорад Олександр Борисович (з 15.08.2018)
- Ширяєв Євген Олександрович (з 17.05.2021)
- Щербаков Борис Васильович (з 25.02.2020)
- Шпетішвілі Бесаріон (з 12.04.2021)
- Щоголєв Максим Валерійович (з 06.06.18)
- Юрін Валерій Валентинович
- Юрченко Роман Леонідович (02.06.2021)
- Якимчук Олександр Вікторович (з 01.02.2018)
- Ярмольник Леонід Ісаакович (з 22.10.2018)
Нагадаємо, окупанти розбомбили особливий для Остапчука будинок в Умані.