Процес блокування Telegram відрізняється від того, як раніше в Україні заборонили "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Україні буде складно реалізувати заборону Telegram, навіть якщо подібний законопроект буде ухвалено. Про це в коментарі УНІАН розповіла юристка Катерина Ткачук.

"Проблема полягає не тільки в недосконалості правового регулювання (що стало причиною відправки на доопрацювання законопроєкту №11115), а й в технічній можливості реалізувати цю заборону. Багато хто проводить паралелі з "ВКонтакте" та "Одноклассники". Однак тоді йшлося про блокування веб-сайтів, які мають своє доменне імʼя та IP-адресу. Заблокувати їх – проблем немає. Натомість з додатками ситуація інша", – пояснює юристка.

Ткачук додала, що навіть якщо Україні вдасться домовитися про видалення додатку Telegram з App Store та Google Play – українці все одно зможуть отримати до них доступ, скориставшись VPN-сервісами.

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"Навіть коли блокували "ВКонтакте" та "Одноклассники" – цей процес був доволі складним. Тоді багато провайдерів просто не розуміли, як їм діяти. А враховуючи те, що з Telegram ситуація значно складніша – цілком можливо, що в Україні цей процес закінчиться так само, як і у Росії. Тобто – нічим", – додала Ткачук.

Блокування Telegram в Україні: про що йдеться

Дискусія стосовно заборони Telegram в Україні триває вже кілька років. Так, зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Telegram є величезною проблемою для України. Однак, на його думку, блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово.

Одним з аргументів того, чому в Україні хочуть заборонити Telegram, є російський слід серед розробників месенджера, заявив у травні 2024 року представник ГУР Андрій Юсов. Він додав, що це офшорна компанія із закритою структурою власності, а також існує інформація про імовірність розміщення частини серверів на території РФ, частина базової команди, яка була на самому початку, залишається на території РФ.

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