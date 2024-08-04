'Це не людина': донька Фаріон зізналася, що хотіла б сказати батькам підозрюваного

За словами Софії Особи, Зінченко поводиться занадто самовпевнено і не відчуває провини.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа зізналася, що вона сказала б батькам підозрюваного В'ячеслава Зінченка, якби їх побачила.

"Напевно, нічого б не сказала… Мала б сказати, що вони виховали вбивцю, але вони і самі розуміють, кого виховали. Якби я їх побачила, я б не підійшла. Мені було основне - поговорити з ним, щоб потім мати, що сказати своїм дітям. Я хотіла побачити людину, яка вбила мою маму. Але я відчула, що він не має відчуття жодної провини, він почувається самовпевнено. Людина, яка може підійти впритул і в когось вистрелити - це не людина, і навіть не тварина. Це істота, яка вбила Ірину Фаріон, яка боролася за мову, бо мова - це зброя", - сказала Софія в інтерв'ю УНІАН.

Донька мовознавиці зазначила, що побачила в очах Зінченка порожнечу. Крім того, вона зазначила, що інцидент в суді, коли підозрюваний показав їй язика, показав його "справжнє лице".

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"Ми будемо вимагати найвищу міру покарання, довічно", - зазначила вона.

Також Софія уточнила, що довіряє державі як стороні звинувачення.

Вбивство Фаріон - останні новини

Як писав УНІАН, 19 липня було скоєно напад на мовознавицю Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови, внаслідок чого померла в лікарні в той же день.

Вже 25 липня у поліції повідомили, що затримали підозрюваного, який може бути причетний до вбивства. Ним виявився 18-річний хлопець з Дніпра, йому вже повідомили про підозру.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці знайшли будинок у лісовій місцевості на околицях Львова, де міг перебувати підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон.

Під час огляду будинку було виявлено та вилучено, зокрема чотири пластикові пляшки ємкістю 2 л, дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л, чотири пластикові стакани, два паперові стакани, посудину з фольги, пластиковий харчовий контейнер, три паперові одноразові тарілки, дві пластикові тарілки, керамічну тарілку, 17 одноразових виделок та 14 одноразових ложок.

Своєю чергою речниця Нацполіції Олена Бережна заявила, що підозрюваному не надавали охорону. Вона зазначила, що йдеться лише про заходи посиленої безпеки, поки він перебуває під вартою.

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