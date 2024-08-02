У будинку були, зокрема посуд та матрац.

Правоохоронці виявили будинок у лісовій місцевості на околицях Львова, де міг перебувати підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 24 липня.

У ній зазначається, що 21 липня, в ході відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було виявлено будинок, у якому могли знаходитись речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Йдеться, зокрема про одяг, у який була одягнена особа, що може бути причетною до вчинення умисного вбивства, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, інші заборонені в обігу речі (предмети), біологічних сліди, що залишені вищевказаною особою, а також речі, документи, які містять інформацію, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у ньому.

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Так, було вирішено проникнути у приміщення будинку, де було проведено огляд місця події, під час якого було виявлено та вилучено, зокрема чотири пластикові пляшки ємкістю 2 л, дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л, чотири пластикові стакани, два паперові стакани, посудину з фольги, пластиковий харчовий контейнер, три паперові одноразові тарілки, дві пластикові тарілки, керамічну тарілку, 17 одноразових виделок та 14 одноразових ложок.

Також це матрац, дві подушки, покривало, попільничка з чотирьма недопалками, пачка з-під сигарет "Мark", а також картонна коробка, в якій були свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу.

Того ж дня вилучені об’єкти було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. "Враховуючи викладене та положення ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що вказані вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення", - йдеться в судовій ухвалі.

Крім того, зазначається, що в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що ці речі та предмети є речовими доказами, оскільки, після проведення їх дослідження та детального вивчення, шляхом оглядів та проведення відповідних експертиз, можуть підтверджуватись або спростовуватись обставини, що встановлюються під час цього або інших кримінальних проваджень.

Так, слідчий суддя вирішив задовольнити клопотання слідства та накласти арешт на вказане майно.

Вбивство Фаріон - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Львові було скоєно напад на Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні тієї ж ночі.

25 липня поліція заявила, що у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, який може бути причетний до вбивства. Вже згодом йому повідомили про підозру.

Так, Галицький районний суд міста Львова обрав В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без права внесення застави. Сам хлопець не визнає себе причетним до вбивства.

Ігор Сулима, адвокат Зінченка, розкритикував доказову базу у справі. Він, зокрема зазначив, що "крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на В’ячеслава, є ряд інших суперечностей - зріст та інше".

"Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то як на мене, там дві різні особи ходить. Одна ходить як гоблін, вибачте, як мавпа така з розмашистими руками, а інша як звичайна людина", - сказав він.

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