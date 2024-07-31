Суд ухвалив забезпечити затриманому заходи посиленої безпеки під час його перебування під вартою.

Підозрюваному в убивстві мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон не надавали охорону. Про це заявила речниця Нацполіції Олена Бережна.

Так вона прокоментувала оприлюднену ранішеІ інформацію про нібито надання підозрюваному охорони. За її словами, йдеться лише про заходи посиленої безпеки, поки він перебуває під вартою.

"Мова не про додаткову охорону, виділену для підозрюваного. Фігурант перебуває під вартою, як і визначив суд. Водночас, з огляду на резонанс справи та високий суспільний інтерес, суд також ухвалив забезпечити затриманому заходи посиленої безпеки під час його перебування під вартою", - розповіла Бережна.

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Вбивство Фаріон - деталі

19 липня у Львові стався напад мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона через кілька годин померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримаали 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві Фаріон та заарештували на 60 діб без права на заставу.

В’ячеслав Зінченко, який є підозрюваним у справі про вбивство Фаріон, відмовився від дачі показань. Про це заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима. Також його захист подав апеляцію на рішення суду щодо обраного йому запобіжного заходу.

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