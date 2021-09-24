У 48-річного Ігоря Євтушенка навіть не вистачає коштів, щоб полетіти на Чемпіонат світу з джиу-джитсу.

Шкільний двірник з Херсона збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з боротьби джиу-джитсу.

Про драматичний поворот у долі чоловіка йдеться у сюжеті ТСН.

48-річний Ігор Євтушенко вже кілька місяців прибирає на території херсонської школи №57. Своєї роботи він не соромиться, хоч і є чинним чемпіоном України та Європи з джиу-джитсу.

Робота двірником йому дозволяє поєднувати приємне з корисним: першу половину дня він прибирає, а в другій - працює тренером в спортзалі.

Але його мета зовсім інша - стати чемпіоном світу з джиу-джитсу. Чемпіонат відбудеться 15-16 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах, але коштів для участі (а це близько 700 доларів) у Ігоря немає, тому він опублікував у Facebook прохання про допомогу.

Спочатку він розраховував на знайомих, але публікацію підхопили місцеві ЗМІ і люди почали надсилати гроші. Загалом за два дні вдалося зібрати більш ніж половину необхідної суми - понад 10 тисяч гривень. Цього вистачить для стартового внеску.

"90% людей - я навіть не знаю, що це за люди. Є по 7 гривень кидають, є по 35, хтось 1000 кинув", - визнає немолодий спортсмен.

Читайте такожБездомний 70-річний двірник у відповідь на питання про кохання процитував The Beatles та заговоривши французькою (відео)У школі про те, що їхній двірник - іменитий спортсмен, дізналися з Інтернету і вирішили приєднатися до збору коштів, а також обіцяють вболівати за нього на змаганнях.

Шлях Ігоря до джиу-джитсу був тривалим - в молодості він був водолазом, але їхню водолазну групу розпустили ще 20 років тому. Після цього він спробував щастя в бізнесі, але зізнається - це був невдалий досвід.

Одного разу він помітив надбавку у вазі на 20 кілограмів і вирішив піти в спортзал. Так він в 42 роки опанував джиу-джитсу і тепер тренує інших - і дітей, і дорослих.

Нагадаємо, раніше цього року під Києвом Підлітки напали на двірника і побили його.

Автор: Станіслав Кожемякін