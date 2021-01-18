У Києві на смерть замерз двірник з Індії, якого напередодні ЖЕК звільнив та не пустив додому за речами.
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Тіло замерзлої людини знайшли на вулиці Героїв Космосу,1. Ним виявився двірник, який працював там останні два роки, але сам був родом з Індії.
«Жив чоловік у підвалі, який перетворив на житлове приміщення. Кілька днів тому, за повідомленнями місцевих жителів, індуса госпіталізували з аневризмою. Два дні він пролежав без свідомості під крапельницею, після чого повернувся додому. Але ЖЕК чоловіка через втрату на час працездатності звільнив, підвал закрив на ключ і не пустив туди двірника», - йдеться в повідомленні,
Повідомляється, що «якимось чином чоловік опинився в одному кросівці, штанях і сорочці, з перемотаною головою», а гроші, телефон, речі - в закритому підвалі. У підсумку після морозної ночі двірника знайшли мертвим в покинутому автобусі без вікон.
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