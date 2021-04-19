Під Києвом кілька підлітків напали на двірника й побили його. Інцидент стався біля багатоповерхівки на території ЖК "Одеський квартал" у Києво-Святошинському районі в неділю.
Відповідне відео опубліковане в спільноті "Київ оперативний" у Facebook.
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"Зараз цю подію розслідують поліцейські", - йдеться в повідомленні.
У коментарях один з, ймовірно, місцевих жителів уточнив, що стало причиною агресії. "Довго ходили територією, намагалися заходити до парадних. Конс'єржки не пускали, двірник заступився за конс'єржку одного з під'їздів і на нього напали", - пише Андрій Коваленко.
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