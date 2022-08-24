Чи буде в українців можливість придбати будматеріали на відновлення зруйнованих осель

Війна рашистів проти нашої країни зруйнувала та пошкодила тисячі будинків, які потребують швидкого відновлення та ремонту. УНІАН з’ясовував, які зараз ціни на необхідні для цього будівельні матеріали та що з них може бути в дефіциті.

Протистояння російським загарбникам на теренах нашої держави продовжується. Окупанти нещадно цілять не лише по військових об’єктах, а й по цивільній інфраструктурі. В результаті чого залишаються пошкодженими тисячі будівель, які при нагоді українці беруться відбудовувати власноруч або за сприяння держави.

Проте не всі будівельні матеріали, які потрібні для швидкої відбудови та ремонту, зараз доступні, як це було у довоєнний час. Перш за все, тому що деякі виробничі потужності залишились під окупацією або були зруйновані ворожими ударами чи знаходяться на лінії фронту і тому не можуть продовжувати свою роботу.

Виробники та продавці будматеріалів борються з низкою проблем, які принесла війна. Їм доводиться перелаштовувати логістику, шукати нових постачальників, долати дефіцит товарів та переглядати цінову політику.

Виробництво в нових реаліях

Виробники будматеріалів, які знаходяться на підконтрольній Україні території і можуть далі працювати, наразі не мають змогу збувати ті об’єми виготовленої продукції, як до війни. І навіть той обсяг продажів, який є зараз, це, скоріше, сезонне явище.

"Зараз дуже добре, якщо заводи мають змогу збувати свою продукцію в обсягах від 17% до 30% в грошовому еквіваленті відносно довоєнного рівня. Це стало можливо тільки тому, що зараз літо і триває кволий будівельний сезон. І ті, хто не можуть дочекатись від держави компенсацій, але хоче зустріти зиму з вікнами, зашпаклювати пробоїни від артснарядів та полагодити дах, роблять це за свої гроші", - розповів УНІАН президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

Він зазначив, що поточний будівельний сезон триватиме приблизно до початку жовтня, а потім об’єми продажів впадуть.

"Якщо взяти середній український завод, наприклад, з виробництва товарного бетону, то на ньому до війни було під 200 співробітників, а зараз 17-20. Це через те, що відсутні замовлення, а також тому що чимало працівників волонтерять або служать в ЗСУ", - сказав Салій.

Разом з тим, за його словами, галузь виробництва будматеріалів майже не отримує кредитування від банків та не має програм державної підтримки, що також негативно відображається на розвитку цього сектора.

Як зазначив генеральний директор промислово-будівельної групи "Ковальська" Сергій Пилипенко, всі вітчизняні виробники, які залишились на окупованих рашистами територіях, припинили свою діяльність. Зокрема, зупинився їхній завод з виробництва газобетону у Новій Каховці.

Дефіцитна продукція

Руйнування логістичних ланцюжків, окупація українських територій, знищення російськими загарбниками виробничих потужностей неминуче призвели до нестачі ряду будівельних матеріалів. Тому українцям тепер доводиться витрачати більше часу на пошук потрібних товарів, ціни на які також піднялися.

"Наразі ми спостерігаємо суттєвий дефіцит будівельних матеріалів. У першу чергу це арматура та вироби з металу, мінвата, і керамоблоки. Значні ускладнення існують з наявністю та постачанням кабельної продукції. У великому дефіциті труби різних діаметрів та, в першу чергу, сталеві труби", - повідомив президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський.

Він додав, що повністю компенсувати нестачу будматеріалів за рахунок імпорту також не вдасться через ускладнену логістику.

"Більш-менш неушкодженою залишилась основна частина цементних заводів, тобто цемент та пісок, граніт та щебінь на ринку є. А от зі склом великі проблеми. Також намічаються труднощі з керамічною цеглою, тому що дуже багато заводів було в Сумах та Гостомелі. Зараз вони зруйновані", - зазначив Лещинський.

Також, за його словами, очікуються проблеми з керамічною плиткою, тому що загарбники продовжують обстрілювати Харків, а там розташоване найбільше підприємство України з виробництва плитки. Відчуватиметься і дефіцит бітуму через руйнування Кременчуцького НПЗ.

"Через руйнування заводу Knauf, зараз спостерігається дефіцит гіпсу, через який постраждала низка будівельних продуктів - гіпсокартон, будівельні суміші на гіпсовій основі. Але в цілому, через падіння об’ємів ринку, критичного дефіциту поки нема, лише на окремі категорії продуктів", - повідомили в компанії "Ковальська".

Як зазначили в мережі торговельних центрів "Епіцентр", задля нівелювання дефіциту певних товарів, гіпсокартон вони почали закуповувати в Європі, скло - в Туреччині та Китаї, а виробництво утеплювача наростили українські підприємства.

Продаж будматеріалів

Дефіцит будівельних матеріалів став першопричиною їхнього подорожчання. Наразі ціни на певні будівельні матеріали зросли навіть у декілька разів. Зокрема, значно здорожчали імпортні матеріали, особливо скло.

"З початку повномасштабної війни основні будівельні матеріали - бетон, утеплювач, арматура, цегла, газоблок - вже подорожчали в середньому на 15-25% в доларовому еквіваленті. І до кінця року прогноз залишається невтішним: будматеріали можуть зрости в ціні ще на 10-15%", - підкреслив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Він зазначив, що окрім дефіциту на вартість будівельних матеріалів впливає також зростання майже на 50% від довоєнного рівня цін на пальне, а також знецінення гривні майже на 30%.

Попри здорожчання багатьох товарів, спостерігається збільшення попиту на деякі їхні категорії.

"Зріс попит на будівельні мішки, проте він більшою мірою зумовлений бойовими діями та необхідністю будівництва укріплень. Також влітку ми фіксуємо збільшення продажів камінів та вогнетривких будівельних сумішей, що пов’язано з очікуванням важкої зими та бажанням українців забезпечити свої оселі теплом в холодну пору року", - повідомили в "Епіцентрі".

При цьому, за даними мережі, лідерами за обсягами продажів в червні-липні були групи сухих будівельних сумішей, гіпсокартон та елементи його облаштування, різного роду утеплення, монтажна піна та герметики, цемент, клей для плитки.

Виробникам будматеріалів, якщо вони хочуть залишатись на плаву і мають змогу далі працювати, потрібно перелаштовуватись під нову реальність - шукати нові ринки збуту та не завищувати ціни на свою продукцію. А продавцям зараз необхідно вміти швидко реагувати на нові виклики ринку і не допускати аби полиці магазинів лишались порожніми. Зокрема, знаходити нових постачальників тих товарів, які можуть стати дефіцитними.

Попри нестачу деяких матеріалів та підвищення їхньої вартості, українці зможуть придбати основне необхідне для ремонту та відбудови своїх осель. Скоріш за все, доведеться довше шукати все необхідне або чекати доставку. Також потрібно бути готовими витратити чимало грошей на будматеріали. Проте головне, щоб було куди повертатись і де робити ремонт.

Альона Кириченко