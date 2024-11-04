Більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Серед українців вперше зафіксовано зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Так, за даними соціологів, від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про один рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців - півроку) говорили 18-21%.

"Між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше фіксуємо зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про один рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців", - йдеться у результатах дослідження.

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Крім того, 47% українців вважають, що Росія має достатньо ресурсів для тривалої війни проти України, а 46%, навпаки, вважають, що Росія вичерпує запаси своїх ресурсів.

Опитування проведено 20 вересня - 3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Було опитано 989 респондентів (у віці 18 років і старше).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Суспільні настрої українців - позиція щодо війни і переговорів

Як повідомляв УНІАН, частка українців, які вважають, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", збільшилась до 35%. Так, у вересні-жовтні 2023 року 21% опитаних вважали, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим. У вересні 2024 р. частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.

Також, згідно дослідженню, більше стало тих, хто погоджується з судженням "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

Крім того, менше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їхня частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

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