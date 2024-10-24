Водночас майже половина співгромадян виступають проти домовленостей із Кремлем.

Частка українців, які вважають, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", збільшилась до 35%. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 по 26 вересня 2024 року.

"У вересні-жовтні 2023 року 21% опитаних вважали, що переговории з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим. У вересні 2024 р. частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні", - йдеться у повідомленні.

Також, згідно дослідженню, більше стало тих, хто погоджується з судженням "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

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Крім того, менше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їхня частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Загалом було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Результати інших соцопитувань серед українців

Як повідомляв УНІАН, майже чверть українців не хочуть повертатися додому. Так, за даними опитування Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень при Інституті Ifo в Мюнхені, близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, щойно закінчиться війна. Ще 4% респондентів відповіли, що повернуться додому найближчим часом незалежно від ситуації з безпекою.

Майже 25% опитаних українських біженців у Європі відповіли, що планують залишитися за межами України в довгостроковій перспективі. Ще 25% заявили, що не визначилися у своєму рішенні. Також дослідження показало, що майже 11% біженців уже повернулися в Україну.

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