Він наголосив, що потрібно тримати постійний темп мобілізації.

Україні потрібно мобілізувати 500 тисяч людей, як раніше казав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це заявив народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенк в ефірі телеканалу "Прямий", зазначивши, що потрібно тримати постійний темп мобілізації.

Він зазначив, що мобілізація в Україні з травня по вересень йшла стабільно, але потім з вересня пішло просідання, і хоч у жовтні намагались покращити ситуацію, але в цілому тенденція йде на зменшення.

"Ми цього не можемо допустити ні в якому разі. Це буде великою проблемою і ми потім не зможемо це наздогнати… Ми маємо тримати темп", - зазначив він.

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Однак навіть коли темпи мобілізації покращились і було заплановано призивати певну кількість кожного місяця, щоб досягти цифри у 200 тисяч, цього все одно реально буде замало, зауважує Костенко.

"Пам'ятаєте, Залужний казав, що нам потрібно 500 тисяч?... от дивлячись на ці цифри, які є, і дивлячись на те, яке нам потрібно поповнення, я все ж таки приходжу до висновку, що Залужний не "зі стелі" брав ці цифри. І я більше погоджуюсь із ним, що така цифра більш актуальна, ніж те, скільки ми набираємо, або ніж те, що нам говорили до цього, що нам стільки не потрібно", - зазначив він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 19 грудня минулого року Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. А вже у квітні він заявив, що Україні не потрібно мобілізувати таку кількість, адже в ЗСУ знайшли резерви, які раніше не були застосовані на фронті.

Як писало видання NYT, основна проблема України зараз - у кількості солдатів, оскільки, на думку американських військових та розвідників, людей вистачить лише на 6, максимум 12 місяців війни.

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