Україні потрібно мобілізувати 500 тисяч людей, як раніше казав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це заявив народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенк в ефірі телеканалу "Прямий", зазначивши, що потрібно тримати постійний темп мобілізації.
Він зазначив, що мобілізація в Україні з травня по вересень йшла стабільно, але потім з вересня пішло просідання, і хоч у жовтні намагались покращити ситуацію, але в цілому тенденція йде на зменшення.
"Ми цього не можемо допустити ні в якому разі. Це буде великою проблемою і ми потім не зможемо це наздогнати… Ми маємо тримати темп", - зазначив він.
Однак навіть коли темпи мобілізації покращились і було заплановано призивати певну кількість кожного місяця, щоб досягти цифри у 200 тисяч, цього все одно реально буде замало, зауважує Костенко.
"Пам'ятаєте, Залужний казав, що нам потрібно 500 тисяч?... от дивлячись на ці цифри, які є, і дивлячись на те, яке нам потрібно поповнення, я все ж таки приходжу до висновку, що Залужний не "зі стелі" брав ці цифри. І я більше погоджуюсь із ним, що така цифра більш актуальна, ніж те, скільки ми набираємо, або ніж те, що нам говорили до цього, що нам стільки не потрібно", - зазначив він.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, 19 грудня минулого року Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. А вже у квітні він заявив, що Україні не потрібно мобілізувати таку кількість, адже в ЗСУ знайшли резерви, які раніше не були застосовані на фронті.
Як писало видання NYT, основна проблема України зараз - у кількості солдатів, оскільки, на думку американських військових та розвідників, людей вистачить лише на 6, максимум 12 місяців війни.