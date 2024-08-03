У ТЦК зазначили, що інформація про військовозобов'язаних може надходити й з інших реєстрів.

В Україні військовозобов'язані повинні особисто повідомити ТЦК та СП про будь-які зміни у своїх персональних даних, зокрема й про одруження або народження дітей. Це потрібно зробити впродовж семи днів та надати відповідні документи, повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак інтервʼю "Главреду".

За її словами, наразі функції оновлення даних дистанційно немає в електронному кабінеті військовозобов'язаного, проте в ТЦК сподіваються, що незабаром це можна буде зробити й через застосунок.

"Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення, але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, що у разі, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", - пояснила Козак. Відео дня

Вона додала, що реєстр військовозобов'язаних вже наповнюється потрібними даними з інших реєстрів центральних органів виконавчої влади. Деяку інформацію працівники ТЦК вже бачать, проте вона ще не повна.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обовʼязок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи. Але це не стосується даних з "Резерв+", це окрема норма", - уточнила офіцерка.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що робити, якщо співробітники ТЦК ігнорують документи в застосунку "Резерв+". Він зазначив, якщо у патруля відсутній сканер для зчитування QR-коду, то е-документ буде перевірятися за допомогою будь-якого смартфона, який має функцію сканування QR-коду.

"Якщо трапляються такі випадки, громадяни повинні звернутися на гарячу лінію, і все стане на свої місця. Це питання постійно перебуває на контролі у нашому парламентському комітеті та в Міністерстві оборони", - запевнив він.

Також юрист розповів, як правильно проходити військово-лікарську комісію. За його словами, якщо людина не згодна з результатами повторного огляду, то у не є право оскаржити їх у встановленому законом порядку.

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