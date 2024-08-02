За словами Федора Веніславського, "якщо трапляються такі випадки, громадяни повинні звернутися на гарячу лінію".

Електронний формат військово-облікового документа є повним замінником паперового варіанта, і жоден працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ЕЦК і СП) не має права стверджувати, що документ, згенерований у додамтку "Резерв+", не відповідає вимогам закону. Про це в інтерв'ю Oboz розповів член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, якщо у патруля відсутній сканер для зчитування QR-коду, то е-документ буде перевірятися за допомогою будь-якого смартфона, який має функцію сканування QR-коду.

"Якщо трапляються такі випадки, громадяни повинні звернутися на гарячу лінію, і все стане на свої місця. Це питання постійно перебуває на контролі у нашому парламентському комітеті та в Міністерстві оборони", - підкреслив нардеп. Відео дня

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Раніше УНІАН повідомляв, що робити, якщо дані у паперовому та електронному документах різняться. Такі розбіжності можуть спричинити проблеми в різних ситуаціях.

Зокрема, адвокат Дмитро Франчук розповів, це може статися під час виїзду за кордон, отримання соціальних виплат чи надання інших державних послуг.

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