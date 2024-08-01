Адвокат перерахував підстави, які дають право представникам ТЦК затримувати військовозобов’язаного.

Адвокат Олег Мицик радить всім, хто має право на відстрочку підготуватися до візиту в Територіального центру комплектування (ТЦК) та заздалегідь переслати туди документи.

Про це Мицик сказав в ефірі Київ24. "Підготуйтеся до зустрічі з ТЦК. Практика показує, що люди, які мають 100-відстокове право на відстрочку не збирають документів, не оновлюють свої медичні документи... Люди мають документ про хвороби, але цей документ написаний іншою мовою лікаря, що не відповідає вимогам 402 наказу. Тому знайдіть свою хворобу за допомогою юриста в наказі про ВЛК і прийдіть до свого лікаря, попросіть його розписати термінами, які є в цьому наказі. Наприклад, людина може мати астму, але слова "помірно виражена", "сильно виражена" лікар не пише. Термінологія в законодавстві про відстрочки в 402 наказі трошки інша, тому треба оновити документи", - пояснив він.

При цьому Мицик рекомендує відправити документи в ТЦК завчасно. "Найбільше, чого бояться посадові особи у ВЛК – це офіційних повідомлень і доказів вручення ТЦК ваших документів, які дають право на відстрочку. Ви маєте при собі мати доказ того, що ваші медичні документи чи ваше право інше на відстрочку воно об’єктивно вже є в ТЦК. Вони ніколи не посміють "переступити", розуміють відповідальність", - сказав адвокат.

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Коментуючи питання штрафів за неоновлення даних, Мицик повідомив, що у кожному регіоні буде своя практика. Раніше повідомлялося, що ТЦК можуть штрафувати за неоновлення даних після 16 липня. За його словами, на сьогоднішній день ніхто не заважає оновити дані і "питання накладення штрафу буде чисто теоретичним".

Мицик нагадав, що згідно з 560 постановою Кабміну, військовозобов’язаного мають право адміністративно затримати. "Особу можуть затримати в трьох випадках: коли вона не має військово-облікового документа; коли вона не оновила дані (адресу, пошту та телефон) і відповідно не має належного військово-облікового документу; коли про неї є інформація, що перебуває у розшуку або про порушення правил військового обліку. І четверте – коли вона відмовилась отримувати повістку, зокрема для проходження ВЛК. В усіх інших випадках переконуйте ТЦК: я все зробив, вручайте мені повістку, я туди (у ТЦК) прибуду", - зазначив адвокат.

Мобілізація в Україні

З серпня відстрочка від мобілізації більше не доступна для 10 категорій громадян:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але в разі погашення і своєчасної сплати, відстрочку можна оформити);

батьки-одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний" - через скасування такої категорії (якщо ЛКК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які під час повторної ЛКК були визнані здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Відстрочка від мобілізації також неможлива, якщо йдеться про догляд за інвалідом III групи; а також I та II групи в разі наявності інших родичів, які можуть доглядати за інвалідом.

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