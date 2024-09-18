Чоловіки, які вперше здобувають вищу освіту та вчаться на денній формі, мають право на відстрочку.

Військовозобов'язаний громадянин України, який вступає на навчання та отримує витяг із Єдиного державного реєстру освіти (ЄДРО), де зазначено, що отримання освіти не суперечить нинішньому законодавству, має повідомляти Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про цей факт вчасно. Про це РБК-Україна сказала адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Вона пояснила, що чоловіки, які вперше здобувають вищу освіту та вчаться на денній формі, мають право на відстрочку. Після того, які людина отримує витяг із ЄДРО, де зазначено, що отримання освіти не суперечить нинішньому законодавству, на нього розповсюджуються вимоги ст. 23 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, і вона не підлягає мобілізації.

При цьому про це необхідно повідомляти ТЦК та СП вчасно, направляючи відповідні документи, адже наявність права на відстрочку не надає її автоматично, якщо її належним чином не оформити.

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Юрист також розповіла, чи виникатимуть питання у працівників ТЦК та СП, якщо чоловік вже у дорослому віці вступив до вишу вперше і подає документи на відстрочку.

"Відповім вам цитатою одного з працівників ТЦК у Києві. Він сказав: "У нас зараз стало стільки студентів, яка нація з часом буде освічена! Одному чоловіку 54 роки, а він вперше пішов навчатися в технікум, бо свого часу після школи далі ніде не вчився". Це, звісно, гумор. Однак на сьогоднішній день в Україні на законодавчому рівні такі чоловіки мають на це повне право, оскільки для отримання освіти немає вікових обмежень", - розповіла Аніщенко.

За її словами, згідно із законом, всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку, а, отже, військово-облікові дані у студентів перевіряють співробітники ТЦК. Порушенням вважатиметься лише виписування наказу на мобілізацію студентів, якщо вони справді є студентами денної форми навчання та не порушують вимог законодавства.

Адвокат також розповіла, що вже є судова практика, коли адвокати оскаржують факт мобілізації хлопців молодше 25 років.

"І, на жаль, ця практика не зовсім позитивна у бік мобілізованого. Наприклад, хлопець на момент закінчення школи пішов до ТЦК і став на військовий облік, зараз йому ще немає 25 років, але він стояв на військовому обліку, не має права на відстрочку й не є студентом. Але якщо при перебуванні на військовому обліку його було зараховано до реєстру військовозобов'язаних, то він підлягає мобілізації на загальних підставах", - резюмувала Аніщенко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував заборону мобілізації обмежено придатних до 25-ти років. За його словами, Збройні сили не будуть призиватиосіб від 18 до 25 років, що буде викладено в їхньому наказі, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня.

Крім того, ЗСУ не будуть тих, хто мобілізовані, посилати на штурмові напрямки чи інші напрямки, пов’язані з підвищеним ризиком для їхнього життя і здоров’я.

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