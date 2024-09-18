А тих, хто вже був мобілізований, не мають посилати на штурмові напрямки.

До кінця цього тижня очікується наказ щодо заборони мобілізації обмежено придатних до 25-ти років.

Про це під час брифінгу сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання УНІАН щодо ситуації з питанням мобілізації обмежено придатних до 25 років, зокрема з відповідним законопроектом.

"Ми зібрали велику закриту нараду з нашими колегами, які представляють військове керівництво країни. Ці люди все приносять в цифрах. І прийняття цього проекту закону вже зараз дасть можливість велику кількість бригад втратити на передовій", - зазначив він.

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Так, розповів спікер, вони домовилися, "для того, щоб не здійснити кроків, через які може посипатися оборона України, прийняти таке стратегічно правильне рішення".

"Перше. Насамперед Збройні сили не будуть призивати, мобілізувати осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в їхньому наказі, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня. Друге. Вони не будуть тих, хто мобілізовані, посилати на штурмові напрямки чи інші напрямки, пов’язані з підвищеним ризиком для їхнього життя і здоров’я", - повідомив Стефанчук.

Крім того, додав він, було домовлено "зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у введенні цього закону буде введена".

"Щоб вона була достатня для того, щоб вивести цих осіб, які вже були мобілізовані, а на їхнє місце завести інших, навчених, осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію", - сказав голова Ради.

Так, зазначив він, це той покроковий план, про який було домовлено з військовими. "Ми обов’язково його проговоримо і після цього, коли буде зроблений цей механізм, ми відповідний законопроект обов’язково приймемо", - зауважив Стефанчук.

Мобілізація в Україні

На початку вересня ВР проголосувала за законопроект, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які були раніше визнані обмежено придатними.

За ухвалення в першому читанні законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку" (№11379-д) проголосувало 295 народних депутатів. Водночас частина парламентарі заблокувала трибуну, вимагаючи ухвалення закону в цілому.

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