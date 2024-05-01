Посадовець розповів, що робиться для того, аби цього не сталось.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін сумнівається, що росіянам вдасться повторити наступ на Херсон, однак повністю такої можливості не виключає.

Про це він заявив в інтерв’ю Liga.net, відповідаючи на запитання про загрозу посилення бойових дій та ймовірність нового наступу на Херсон наприкінці весни-влітку.

"Вважаю, що велике вторгнення, як це було, їм не вдасться. Тому що у нас є природна перепона – річка. Сумніваюся, що вийде її перетнути. Але росіяни захочуть закріпитися десь на правому березі. Тому є така ймовірність. Ми готові. Маємо засоби і людські ресурси, щоб цього не сталося. Постійно з командуванням на зв'язку", - підкреслив Прокудін.

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Він розповів, що наразі зводиться друга лінія оборонних загороджень.

"Дуже високі темпи. Плануємо наступного місяця все закінчити. Це мають бути безпечні для військових місця – бетонні споруди, протитанкові рови. У нас – 220 кілометрів першої лінії, яку ми будуємо з військовими, і 174 – друга, працюємо з підрядниками. Вони під постійним наглядом всіх правоохоронних структур. Все перевіряється і буде зроблено", - сказав Прокудін.

За його інформацією, останнім часом Росія збільшила кількість обстрілів Херсонщини.

"Кількість ударів зросла більше ніж у чотири рази. За останні 10 днів ворог в середньому випускає близько 700 снарядів щодня. У січні-лютому було по 150. Росіяни продовжують атакувати зі ствольної, реактивної артилерії, танків, авіації, безпілотників", - розповів голова ОВА.

Він зазначив, що люди тут чують вибухи кожні дві хвилини. В області вже пошкоджено 28 тисяч цивільних об'єктів: будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Ворог постійно намагається поцілити по енергетичній інфраструктурі.

За словами Прокудіна, тривоги, зокрема у Херсоні, звучать щодня, і до 10 разів на добу. При цьому він зауважив, що тривога може попередити лише про ракетну небезпеку і дрони, а російські війська б'ють по місту з тимчасово окупованого лівобережжя з артилерії, РСЗО, мінометів, танків, FPV-дрони застосовують. Про це не виходить попередити завчасно, між "виходом" і "прильотом" – секунди.

Він додав, що росіяни просто "кошмарять" херсонців безпілотниками.

"Безпілотники сотнями літають, скидають вибухівку. Вже зафіксовано понад 600 випадків по області, 300 влучань FPV-шками з початку року. Цілять по цивільних, які вийшли в магазин, везуть гуманітарку. Навіть по похоронному транспорту. Дронів люди бояться більше, ніж іншої зброї", - поділився Прокудін.

Ситуація з обстрілами на Херсонщині

Нещодавно начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що на Херсонщині не припиняються спроби ворога вибити ЗСУ з їхніх позицій на лівому березі Дніпра. Зі свого боку морська піхота, інші підрозділи Сил оборони продовжують утримувати свої позиції, попри шалений тиск з боку російських окупантів.

Плетенчук зазначив, що ворог продовжує обстрілювати Херсону, куди, на жаль, досі дістає звичайна ствольна артилерія росіян.

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