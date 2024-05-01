Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін сумнівається, що росіянам вдасться повторити наступ на Херсон, однак повністю такої можливості не виключає.
Про це він заявив в інтерв’ю Liga.net, відповідаючи на запитання про загрозу посилення бойових дій та ймовірність нового наступу на Херсон наприкінці весни-влітку.
"Вважаю, що велике вторгнення, як це було, їм не вдасться. Тому що у нас є природна перепона – річка. Сумніваюся, що вийде її перетнути. Але росіяни захочуть закріпитися десь на правому березі. Тому є така ймовірність. Ми готові. Маємо засоби і людські ресурси, щоб цього не сталося. Постійно з командуванням на зв'язку", - підкреслив Прокудін.
Він розповів, що наразі зводиться друга лінія оборонних загороджень.
"Дуже високі темпи. Плануємо наступного місяця все закінчити. Це мають бути безпечні для військових місця – бетонні споруди, протитанкові рови. У нас – 220 кілометрів першої лінії, яку ми будуємо з військовими, і 174 – друга, працюємо з підрядниками. Вони під постійним наглядом всіх правоохоронних структур. Все перевіряється і буде зроблено", - сказав Прокудін.
За його інформацією, останнім часом Росія збільшила кількість обстрілів Херсонщини.
"Кількість ударів зросла більше ніж у чотири рази. За останні 10 днів ворог в середньому випускає близько 700 снарядів щодня. У січні-лютому було по 150. Росіяни продовжують атакувати зі ствольної, реактивної артилерії, танків, авіації, безпілотників", - розповів голова ОВА.
Він зазначив, що люди тут чують вибухи кожні дві хвилини. В області вже пошкоджено 28 тисяч цивільних об'єктів: будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Ворог постійно намагається поцілити по енергетичній інфраструктурі.
За словами Прокудіна, тривоги, зокрема у Херсоні, звучать щодня, і до 10 разів на добу. При цьому він зауважив, що тривога може попередити лише про ракетну небезпеку і дрони, а російські війська б'ють по місту з тимчасово окупованого лівобережжя з артилерії, РСЗО, мінометів, танків, FPV-дрони застосовують. Про це не виходить попередити завчасно, між "виходом" і "прильотом" – секунди.
Він додав, що росіяни просто "кошмарять" херсонців безпілотниками.
"Безпілотники сотнями літають, скидають вибухівку. Вже зафіксовано понад 600 випадків по області, 300 влучань FPV-шками з початку року. Цілять по цивільних, які вийшли в магазин, везуть гуманітарку. Навіть по похоронному транспорту. Дронів люди бояться більше, ніж іншої зброї", - поділився Прокудін.
Ситуація з обстрілами на Херсонщині
Нещодавно начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що на Херсонщині не припиняються спроби ворога вибити ЗСУ з їхніх позицій на лівому березі Дніпра. Зі свого боку морська піхота, інші підрозділи Сил оборони продовжують утримувати свої позиції, попри шалений тиск з боку російських окупантів.
Плетенчук зазначив, що ворог продовжує обстрілювати Херсону, куди, на жаль, досі дістає звичайна ствольна артилерія росіян.