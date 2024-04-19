Зокрема, цілями атаки росіян були об’єкти критичної інфраструктури на Одещині.

Російська армія завдала комбінованих ударів по півдню України, зокрема, на Одещині цілили по критичній інфраструктурі, у Херсоні є влучання у житлові квартали.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сьогодні вночі ворог атакував Одещину ракетами та ударними дронами. За даними посадовця, російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. За його словами, люди не постраждали.

В Одеській обласній прокуратури додали, що за фактом атаки розпочато розслідування.

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Також російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Як розповіли у Нацполіції, загорівся дах житлового будинку. Рятувальники виявили постраждалого, якого передали медичним працівникам. Йдеться, що через повторні ворожі обстріли рятувальникам довелось кілька разів повертатись до гасіння вогню.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін також зазначив, що вчора вночі російські війська масованим вогнем вкрили Дніпровський район Херсона. Окупанти били по приватних будинках та багатоповерхівках. Внаслідок обстрілів оселі містян зазнали пошкоджень.

У середньому стані тяжкості до лікарні доставили двох жінок, 41 та 48 років. У них діагностували вибухові травми та поранення кінцівок. Окрім того, 65-річному чоловіку, котрий отримав поранення обличчя, лікарі надали медичну допомогу на місці.

За даними Сил оборони півдня, загарбники ще з вечора, 18 квітня, здійснювали терористичні атаки на південні та південно-східні регіони України.

"Спершу тактична авіація з акваторії Азовського моря випустила керовану авіаційну ракету в напрямку Запоріжжя, маючи на меті знищення інфраструктури регіону. З настанням ночі ворог здійснив комбіновану атаку, застосувавши дрони-камікадзе "Shahed-131/136" та ракети різного типу. Під час цієї атаки підрозділами ППО цілі було знищено", - розповіли військові.

Зазначається, що бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад шість годин. Три дрони "Shahed-131/136" знищено на Одещині, один – на Дніпропетровщині.

"Решту баражуючих снарядів наздогнали й ліквідували наші колеги. На світанку ворог знов атакував різними типами ракет Дніпропетровщину. В нашій операційній зоні є пошкодження інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. На жаль серед цивільного населення є загиблі та поранені", - констатують у ЗСУ.

Атака на Дніпропетровщину 19 квітня – що відомо

У ніч на 19 квітня окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині. Зокрема, у Дніпрі частково зруйнований багатоповерховий житловий будинок, пошкоджений залізничний вокзал. Також під ударом були Кривий Ріг та Синельникове.

Дані про кількість загиблих на Дніпропетровщині різняться. В Офісі генпрокурора заявляють про дев’ятьох загиблих, а в ДСНС – про сімох. Кілька десятків людей постраждали.

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