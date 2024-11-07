Мобілізація в Україні: юристка пояснила, чим СЗЧ відрізняється від дезертирства

Крім того, експертка наголосила, що усі злочини вчинені в умовах воєнного стану – це додаткова обтяжуюча обставина при кваліфікації будь-якого злочину.

В Україні триває загальна мобілізація. З січня 2022 року Офіс генпрокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч щодо дезертирства у ЗСУ.

В інтерв'ю "Українському радіо" юристка, фахівчиня БФ ВО "Веста" Людмила Кормош пояснила, яка різниця між СЗЧ і дезертирством.

Дезертирство – це коли особа здійснює самовільне залишення частини, не маючи на меті повернутися, а при СЗЧ – особа має на меті повернутися. Крім того, є ще обтяжуючі обставини: якщо особа самовільно залишила службу з поля бою, взяла із собою зброю, перебувала в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння тощо. Усі злочини вчинені в умовах воєнного стану – це додаткова обтяжуюча обставина при кваліфікації будь-якого злочину.

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При цьому, як наголошує юристка, військовий повинен повернутися лише в свою частину.

"Зараз на фінальній стадії перебуває закон за яким людина, яка бажає повернутися із СЗЧ повинна повідомити про це свого командира і кримінальне провадження буде закрите. Відповідно військового не притягатимуть до відповідальності. При цьому військовий має повернутися саме в свою частину. За інформацією від генпрокурора за весь час повномасштабного вторгнення в СЗЧ пішло 80 тисяч військовослужбовців, а не 100 чи 200 тисяч, як про це повідомляє ворог. Цього року прийняли зміни, за якими, якщо військовослужбовець відсутній на місці постійної дислокації своєї частини понад три доби настає кримінальна відповідальність. До трьох діб – це ще адміністративна відповідальність", - зазначила Кормош.

При цьому військовослужбовець не може повернутися з СЗЧ в іншу частину і в інший підрозділ. Керівництво може піти на зустріч військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ і допомогти повернутися до військової частини. Але необхідно враховувати контекст, чому людина вирішила так вчинити.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Згівдно з документами, вони продовжені 7 лютого 2025 року.

Тим часом ветеран АТО та воєнний експерт Євген Дикий закликав негайно криміналізувати ухилення від мобілізації. Одна з причин, за словами експерта, в тому, що українська армія "фізично тане".

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