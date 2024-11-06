Нині триває робота над розробкою сервісу.

В додатку "Армія+" запустили опитування щодо зміни місця служби військовослужбовців, повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Там відзначили, що Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ розробляють спеціальний цифровий сервіс, який допоможе спростити переведення військовослужбовців між пріоритетними військовими частинами.

"Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії", – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Також у прес-службі відзначили, що опитування складатиметься з 12 питань – його можна пройти до 10 листопада. Крім того, в Міноборони запевнили, що результати матимуть прямий вплив на зміни в алгоритм переведення військових між частинами.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Згівдно з документами, вони продовжені 7 лютого 2025 року.

Тим часом ветеран АТО та воєнний експерт Євген Дикий закликав негайно криміналізувати ухилення від мобілізації. Одна з причин, за словами експерта, в тому, що українська армія "фізично тане".

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