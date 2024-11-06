Їх було повернуто з підписом від президента сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у картках відповідних законопроектів №№12151 та 12152 на сайті парламенту.

Зазначається, що обидва закони було повернуто з підписом від президента сьогодні, 6 листопада.

Воєнний стан та мобілізація в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 9 листопада.

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29 жовтня ВР підтримала продовження воєнного стану в Україні на 90 діб. Законом передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада на 90 діб. Тобто до 7 лютого 2025 року.

Також на 90 днів, тобто до 7 лютого, парламентом було продовжено і строк проведення загальної мобілізації.

Це було вже 13-те голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.

За останніми даніми, втрати окупантів в Україні складають вже близько 702 тисячі 900 осіб. Тільки за минулу добу ЗСУ знищили 1 тис. 250 російських військових.

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