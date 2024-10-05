Серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні їхнього працівника, - відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані. Про це йдеться у постанові № 1125 від 1 жовтня.

Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, коли військовозобовʼязаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

не перебуває у розшуку.

Також серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні їхнього працівника, - відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.

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Кабінет міністрів України скоротив термін явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Раніше діяла норма, згідно якої день явки резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Згідно ухваленого рішення, відтепер прибути до ТЦК за повісткою з адміністративного центру області необхідно протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти.

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